Zvířata ve městě? Zdaleka nejde jen o králíky a sysly

Mladá Boleslav - Lesopark Štěpánka se v sobotu 22. dubna stane opět dějištěm velké narozeninové oslavy naší planety, Dne Země. Ekocentrum Zahrada, které sympatickou akci pořádá, zvolilo jako leitmotiv letošního ročníku zvířata ve městě. Mnozí budou jistě překvapeni, na kolik druhů našich zvířecích sousedů můžeme v okolí i přímo v ulicích Mladé Boleslavi narazit. S celou řadou z nich se zájemci na Štěpánce setkají.

O tom, že Radouč patří syslům, Štěpánka veverkám a celé město divokým králíkům, dobře ví snad každý Boleslavák. Jenže tím výčet zdaleka nekončí. Jen ptáků přímo ve městě žijí desítky druhů, hmyzu dokonce tisíce. V mlází u Jizery můžeme narazit na divoká prasata a zapomínat bychom neměli ani na domácí zvířata.

Program Zeměfestu se každoročně snaží skloubit zábavu a poučení a nejinak tomu bude také letos. Velkou atrakcí bezpochyby bude veverčí stezka v korunách stromů, tedy lanová dráha, dále třeba představení canisterapeutických týmů Dobrovolnického centra Klaudiánovy nemocnice, včelí stezka, na jejímž začátku bude možné nahlédnout na neúnavnou práci včel do proskleného úlu, mobilní planetárium promítající filmy o zvířatech, divadelní představení dětí z Horních Stakor nebo samoobslužná zvířecí fotostěna. Chybět nebude ani půjčovna her, občerstvení nebo koncert kapely Isara. Ten, kdo se přijde pobavit, jistě nebude odcházet ve špatné náladě, ten, kdo vyrazí do přírody za poznáním, se bude domů vracet bohatší o nové vědomosti i zážitky.

Města bývají metaforicky označována jako „betonová džungle". Podle etologů by však bylo kvůli nepřirozeně velké koncentraci tvorů na jednom místě vhodnějším označením „lidská ZOO". Jak se nám v takovém prostředí daří žít bok po boku se zvířaty? Škodíme si, nebo si jsme vzájemně prospěšní?

Zeměfest se bude odehrávat v okolí hudebního altánu, a to od 14 do 18 hodin.