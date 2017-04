Zvěř hyne pod koly aut mezi lesy a poli i na dálnicích

Mělnicko - K nehodám, při kterých auta srazí zvěř z volné přírody, dochází na jaře skoro každý den. Stává se to v lesích, mezi poli, ale i na dálnicích. Jsou přitom místa, kde musí být řidiči zvlášť ostražití.

Na Mělnicku je asi nejvíce riziková část silnice v Kokořínském Dolu, kde k poslední dopravní nehodě došlo právě včera v časných ranních hodinách. Podle mělnické policejní mluvčí Markéty Johnové tam osobní auto srazilo přebíhající srnu.

„Ke stejné nehodě došlo i ve středu dopoledne mezi Kralupy nad Vltavou a Starými Ouholicemi. Také tam vběhla srna před projíždějící vůz," řekla Johnová.

Na Mladoboleslavsku jsou řidiči i zvěř nejvíce ohroženi v úseku dálnice směrem na Bakov nad Jizerou v místech, kde chybí ochranný plot, a na silnici z Mladé Boleslavi, která vede směrem na Jičín.

Na Nymbursku dochází ke střetům se zvěří nejčastěji v lesních úsecích na silnici mezi Dymokury a Nouzovem nebo v Kersku mezi obcemi Sadská a Velenka. U Lysé nad Labem jsou rizikové silnice směrem na Milovice a na Benáteckou Vrutici.

Podle ředitele Správy městských lesů v Benátkách nad Jizerou Karla Bendla sice střetů s lesní zvěří stále přibývá, je však přesvědčený, že se to v následujících letech zastaví. Důvodem je především klesající počet zajíců, kteří společně se srnami končí pod koly aut nejčastěji.

Podle policistů jsou méně časté střety s jezevcem nebo jelenem. Ředitel benáteckých městských lesů Bendl má ale jiné zkušenosti. Upozorňuje, že na dálnici D10, která spojuje Mladou Boleslav s Prahou, k takovým nehodám dochází. „Několik střetů s daňkem nebo dokonce s jelenem jsme už zaznamenali. Především v době turistické sezony, kdy jelení zvěř migruje z hor do nížin, nejsou takové případy žádnou zvláštností."

Policisté i myslivci doporučují řidičům, aby zejména při cestách za tmy mezi lesy nebo poli snížili rychlost, případně přepnuli na potkávací světla, aby nebyla zvěř oslněna.

Zásadní je podle šéfa dopravního inspektorátu v Nymburce Josefa Ulricha zachování klidu. V případě vběhnutí zvěře před kola vozu je na místě intenzivní brzdění, zároveň je ale nezbytné držet směr.

Pokud už ke střetu dojde, řidič by se měl vždy obrátit na policii, i ve chvíli, kdy nemá na autě žádné škody. V případě, kdy dojde k usmrcení zvířete, je dokonce jeho povinností událost nahlásit.

Většina lidí za volanty aut o tom nemá ani tušení. Myslivci se shodují, že se o velkém procentu nehod aut se zvěří vůbec nedozví. „Řidič, který nemá auto pojištěné proti střetu se zvířetem, málokdy případ nahlásí," říká Václav Vízner z mělnického mysliveckého sdružení, podle kterého si někteří řidiči klidně mrtvá zvířata odvezou domů. „To už je ale pytláctví, které je trestným činem," upozorňuje myslivec.

Následky střetů s auty bývají pro zvířata z volné přírody většinou fatální. I když přežijí, zranění jsou mnohdy tak vážná, že musí dojít k jejich utracení.

Svědčí o tom i nedávný případ z Nymburska, kdy myslivci v příkopu našli vážně zraněného srnce. Když mu chtěli pomoci, z posledních sil vstal a utekl. „Asi hodinu jsme ho hledali. Marně. Až ráno ho už mrtvého našel lovecký pes. Ani nedomýšlím, v jakých bolestech umíral," vzpomíná na smutný případ předseda Mysliveckého spolku Doubrava v Lysé nad Labem Radomír Koňák.

Přestože myslivci dělají vše, co je v jejich silách, aby střetům zabránili, nestačí to. „Snažíme se to řešit například pachovými nebo optickými zradidly," vysvětluje Karel Bendl. Ani to však lesní zvěř na dlouho neodradí. Kolem velkých silnic a dálnic jsou pak umisťovány ploty. Ty jsou někdy ale spíš na obtíž. „Často dochází k jejich poškození třeba vlivem dopravní nehody, kdy v plotě vznikne díra, kterou zvíře projde, ale už neví, jak se dostat ze silnice zpět do bezpečí a začne zmateně pobíhat sem a tam," vysvětluje myslivec.

Pro případ střetu se zvěří je možné se pojistit. Tyto pojistky ale nejsou součástí povinného ručení a majitelé si je musí sjednat sami. Aby jim pojišťovny případnou škodu uhradily, je nutné místo nehody i poškozené vozidlo vyfotit. „Pro poškození vozidla totiž jinak nemáte žádný důkaz," upozorňuje David Holý z ePojisteni.cz.