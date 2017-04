Ztracení lidé: čtyřletého chlapce hledají už 16 let

Desítky pohřešovaných lidí s fotografiemi si lze prohlédnout v centrální databázi Policie ČR. Některé případy však na vyřešení čekají i několik let.

Například na Mladoboleslavsku rodiny a přátelé marně pátrají po čtyřech pohřešovaných osobách, stejně jako na Mělnicku. V Nymburce jsou to tři lidé.

Jak uvedla mluvčí boleslavské policie Lucie Nováková, důvodů, proč lidé odejdou a nedají o sobě vědět, může být několik. „Člověka k tomu mohou vést zdravotní či psychické problémy, případně pátráme i po chovancích, kteří utíkají z dětských domovů," vysvětlila Nováková.

V současné době jsou na Mladoboleslavsku pohřešováni tři muži a jedna žena. Před šestnácti lety zmizel například tehdy teprve čtyřletý chlapec a dodnes se nevrátil. Další pátrání zatím s negativním výsledkem bylo vyhlášeno v roce 2004 a 2010. Žena je nezvěstná už deset let.

Nicméně pro region Mladé Boleslavi jsou typické útěky pacientů z Psychiatrické nemocnice v Kosmonosech. Kritickou dobou byl rok 2015 a 2016, kdy zařízení v krátké době opustilo několik pacientů. Většinou se nevrátili z vycházky. V loňském roce například uprchl osmnáctiletý pacient z Trutnova, který měl nařízenou ústavní sexuologickou léčbu a podle policejního popisu mohl být na útěku sobě i okolí nebezpečný. Zmizení pacientů ale netrvá déle než několik dnů.

V Nymburce už několik let pátrají po dvou pohřešovaných osobách. Tehdy šestačtyřicetiletá Lenka Syrovátková se 1. prosince 2005 na procházce v Milovicích pohádala s manželem. „Bylo to v místech u základní školy. Muže poslala se psy domů a nevrátila se. Manžel ji hledal, ale o měsíc později zhruba třicet metrů před lávkou u rybníka našel vodítko na psa, cigarety a její tenisky," popsala nejstarší nevysvětlené zmizení nymburská policejní mluvčí Petra Potočná.

Druhý případ je jen o málo mladší, ovšem rovněž dost záhadný. Jiří Hamrník z Opolan vyrazil 8. března 2006 časně ráno do sousední Libice na vlak.

„Odjet měl v šest hodin ráno z Libice do Prahy k lékaři. Tam však už nedorazil a od té doby jej nikdo neviděl," konstatovala policejní mluvčí. Pohřešovaného může za mrtvého prohlásit pouze soud.

Na Mělnicku je nejdéle pohřešovanou mladá žena, o níž nikdo nic neví už šest let. Její zmizení tehdy přišla nahlásit její matka. Od té doby dceru neviděla.

Podle policejní mluvčí Markéty Johnové jsou nejohroženější děti a nemocní senioři. Pokud se potomek nedostaví domů do stanovené doby, netřeba panikařit. Nejdříve by rodiče měli obvolat známé a kamarády, teprve poté policii. „Měli by si připravit přesný popis dítěte, fotografii a také by měli znát místo, kde bylo jejich dítě viděno naposledy," konstatovala Markéta Johnová.