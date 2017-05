Známe návrh nového parkovacího systému!

Mladá Boleslav – Na jedné straně velká očekávání, na druhé velké obavy. Už nyní je bez pochyb, že zavedení nového parkovacího systému na celém území Mladé Boleslavi budou provázet zjitřené emoce.

Ilustrační snímek. Foto: Deník/Vít Šimánek

A jak se tedy bude od podzimu parkovat? Koncepce v první řadě počítá se třemi druhy řidičů – rezidenty, kteří mají ve městě trvalé bydliště, abonenty, tedy těmi, kteří zde podnikají, a návštěvníky.

Rezidenty přes den velká omezení čekat nebudou. Parkovat budou moci v rezidentních zónách i mimo své bydliště. Návštěvníci však budou muset využívat oranžových, tedy zpoplatněných návštěvnických zón, či zón smíšených (kde bude stanovená doba bezplatného parkování určená třeba pro návštěvy). Večer se pak režim výrazně zpřísní. Zatímco oranžové zóny zůstanou patrně bezplatné či za malý poplatek, rezidentní zóny budou vyhrazené vždy jen pro obyvatele z dané lokality.

Víkendy a dny pracovního klidu nový režim upravovat nebude. Podle průzkumů v těchto dnech nepředstavuje parkování problém, který by bylo nutné řešit.

„Cílem není vyřešit parkování v Mladé Boleslavi, ale řešit ho a zlepšit parkovací podmínky pro obyvatele města. Zároveň nám jde o minimální či nulovou finanční zátěž obyvatel," komentuje návrh primátor Raduan Nwelati.

Nový režim bude pokrývat celé město včetně místních částí. A proč i tyto obce, kde parkování většinou nepředstavuje tak palčivý problém jako třeba na sídlišti? „Lidé bez trvalého pobytu, například agenturní pracovníci, by si tu mohli zvyknout parkovat svá auta, aby za ně nemuseli platit. Tomu chceme předejít, aby se nám problém pouze nepřesunul jinam," vysvětluje Nwelati.

Na zóny si však v místních částech počkají o něco déle – zatímco jejich obyvatelé parkovací karty dostanou, aby mohli přes den stát po městě, v místních částech zóny vzniknou až ve chvíli, kdy ve městě bude hotovo.

Co se týče parkovacích karet, ty budou vydávány pouze rezidentům a podnikatelům, s návštěvnickým, třeba pro řemeslníky či lékaře, se zatím nepočítá. Město si od této skutečnosti slibuje, že řadu lidí – odhaduje se, že jich může být pět až deset tisíc – kteří žijí ve městě v nájemních bytech, to přiměje přihlásit se k trvalému pobytu. To bude znamenat vítané příjmy navíc do městské kasy.

Parkovací karty se budou vydávat zdarma i za úplatu. Záležet bude na zóně, ve které je žadatel přihlášen (město bude rozčleněno na čtyři – Staré město a aktuálně zpoplatněná zóna v centru, dále jakési nárazníkové pásmo mezi Starým městem a hustě obydlenou zástavbou, například lokalita kolem domu kultury, zbytek, třeba Severní město či Rozvoj, a již zmíněné místní části). Od zóny bude odvislý nárok na určitý počet karet zdarma.

Současná koncepce parkovacího režimu sice nadále počítá s parkovacími místy vyhrazenými pro konkrétní vůz, vedení města je však chce postupně odbourat zvýšením poplatku. „Pokud k tomu opravdu dojde, pěkně mě to otráví. Vyhrazené místo jsem si pořídil teprve nedávno a musím říct, že na ten komfort se rychle zvyká," podotýká Arnošt Procházka, který bydlí v ulici 17. listopadu, a připravovanému parkovacímu režimu dvakrát nehoví.

Vedení města by rádo nový systém zavedlo 1. října. Současné zpoždění – původně měl být režim zaveden do praxe v létě – způsobilo hledání dodavatele speciálních parkovacích automatů. Pro návrh však musí v první řadě zvednout ruku zastupitelstvo.