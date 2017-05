Zmizení nazdobené májky vyvolalo v Hradišti poprask

Mladá Boleslav /ROZHOVOR/ – Historie tenisu v Mladé Boleslavi se začala psát už před rokem 1902. Nyní by na Štěpánce rádi vstoupili do nové kapitoly. Na tenisovém svazu totiž už leží žádost o povýšení Mladé Boleslavi na Tenisové středisko mládeže (TSM). Co by to přineslo klubu a jeho mladým hráčům prozradil předseda místního LTC Jiří Nezavdal a oddílový trenér Miroslav Špalek.