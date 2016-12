Získá podnikatelský inkubátor další tisíce metrů?

Židněves - Technologický park a podnikatelský inkubátor, který sídlí v areálu firmy Vyrtych v Židněvsi, plánuje rozšiřování. Uspěje-li se svým projektem, rozroste se o 3600 metrů čtverečních

Areál technologického parku a podnikatelského inkubátoru v Židněvsi.Foto: Deník

Jeho cílem je inovovat, podporovat začínající společnosti (takzvané startupy) nebo propojovat velké investory, akademickou sféru a vizionáře s dobrými nápady. Přestože řada lidí o jeho existenci nemá tušení, jeden technologický park a podnikatelský inkubátor sídlí hned za hranicemi Mladé Boleslavi v areálu firmy Vyrtych v Židněvsi.

Přestože zařízení funguje již od roku 2005, aktuálně připravuje další, již čtvrtou, etapu svého rozvoje. Pokud se firmě podaří získat dotaci, budou se v Židněvsi dít velké změny.

Projekt, který firma připravila, je skutečně ambiciózní a počítá se značným rozšířením stávajícího areálu.

„Nové prostory TPI budou vybudovány v areálu společnosti Vyrtych jako samostatná několikapatrová budova, a doplní tak celý komplex stávajícího Technologického parku a Podnikatelského inkubátoru Židněves," řekl středočeský radní pro oblast hospodářského a regionálního rozvoje Věslas Michalik.

„V případě schválení projektu z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost by mělo dojít k nárůstu plochy vědecko-technického parku a podnikatelského inkubátoru o 3 635 metrů čtverečních," dodal.

V prosinci měla firma Vyrtych projekt připraven pro odevzdání na ministerstvo průmyslu a obchodu, které bude rozhodovat o jeho případném financování. Už v polovině prosince však podporu tomuto projektu vyjádřila rada Středočeského kraje.



„Podle našich informací patří technologický park v Židněvsi k těm úspěšným, které si podporu Středočeského kraje při realizaci svých projektů v každém případě zaslouží," podotkla nová hejtmanka Středočeského kraje Jaroslava Pokorná Jermanová.

Radní, kteří pro podporu dalšího rozrůstání areálu v Židněvsi zvedli ruku, věří, že jejich podpora usnadní schvalovací proces na ministerstvu.

Cílem aktuálního projektu je vytvořit další potřebné prostory pro nové inovační firmy a dál pracovat také na vzniku pracovních míst v regionu. V rámci projektu budou nově vybudovány moderní prostory, které budou sloužit klientům parku, a to převážně začínajícím podnikatelům a mladým inovačním firmám, ale také velkým firmám s výrazným inovačním potenciálem. Jeho prokázání je ostatně předpokladem pro to, aby se firma mohla o vstup do technického parku a inkubátoru vůbec ucházet.