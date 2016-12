Zdražení: Boleslaváci si opět připlatí za vodu!

Mladá Boleslav – Jak se v příštím roce změní ceny služeb, bude se zdražovat? Vodovody a kanalizace ceny zvyšují i pro rok 2017, i když ne o tolik jako vloni

Vodné. Ilustrační foto. Foto: DENÍK/ Jan Jelínek

Zvýšení cen vody vyvolá pokaždé velkou debatu, zejména vloni, kdy cena za metr krychlový vody překročila na Boleslavsku magickou hranici devadesáti korun. A zdražování pokračuje.



„Společnost Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav schválila na sklonku minulého týdne ceny vodného a stočného, které budou platit od prvního ledna 2017. Jde o částku 48,92 koruny za metr krychlový pitné vody a 42,58 koruny za metr krychlový za vodu odkanalizovanou," uvedla tisková mluvčí Mladé Boleslavi Hana Kopalová.



Kubík vody tak bude od nového roku stát 91,50 koruny, oproti loňsku to znamená zvýšení ceny o jeden a půl procenta. Minulý rok přitom VaK zvedl ceny o necelá čtyři procenta. Tehdy navíc zdražoval i Centrotherm cenu tepla, a to o 3,2 procenta.

Další služby by ve městě automobilů zdražovat neměly, a neplánuje se ani změna výše místních poplatků, ujistila mluvčí magistrátu.

Například poplatek za psa se v Boleslavi nezvyšoval už šestadvacet let, za psa v bytě člověk zaplatí tisíc korun, v případě rodinného domku je to dokonce o polovinu méně.



Už desátým rokem zůstane stejná i cena svozu odpadu, která je v navíc v Boleslavi zdaleka nejnižší ze všech okolních měst a činí čtyři sta korun (do roku 2007 to bylo 420 korun), a pokud lidé třídí odpad může být cena i mnohem nižší.

Nicméně vládnoucí koalice slibuje už řadu let, že bude svoz odpadků pro Boleslaváky zadarmo, k čemuž zatím nedošlo.