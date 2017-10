Zážitkové jízdy v obci se obyvatelům nelíbí

Březina – Boj s větrnými mlýny připomíná situace v malé obci Březina nedaleko Mnichova Hradiště. Místní tu už téměř tři roky bojují se soukromou firmou, která pořádá zážitkové jízdy osobními automobily.

V centru obce pořádá soukromá firma zážitkové jízdy. Obyvatelé si stěžují na hluk, ale kontroly pochybení nezjistily.Foto: Deník/Pavla Franzkiová

Problémem pro místní je, že společnost využívá pozemek přímo v centru obce, kde má zřízené parkoviště a rovněž autobazar. Tyto parcely jsou přitom v územním plánu obce vedené jako parcely určené pro výstavbu rodinných domů. Autobazar zde ale stojí legálně, jelikož byl postaven ještě před tím, než byly parcely označeny jako BV (bydlení v rodinných domech – venkovské).

„Pozemky i budova jsou využívány jako parkoviště pro zákazníky, je tu i školící místnost a kavárna. Automobily, ve kterých se klienti mohou svézt, jsou nastartovány někdy i dlouhé hodiny, což způsobuje nadměrný hluk,“ zlobí se Jana Mocák, která má dům přímo naproti provozovně, kterou firma označuje jako půjčovnu luxusních vozů a limuzín. Nicméně na internetu firma nabízí zážitkové jízdy, dny se supervozy i školy smyku. Škola se ale uskutečňuje na nedalekém letišti.

Proč je provozovna vedena jako autobazar má podle jednatele firmy Roberta Čiháka rovněž logické vysvětlení. „Naše činnost je zkolaudována podle legislativy. Zákon nenabízí jinou možnost, než registraci jako autobazar.“ Nařčením od obyvatel se brání. „Naše firma tady působí sedm let a nikdy jsme takové problémy neřešili. Auta jsou zaparkována v garáži v Loukově, což je pár kilometrů odsud, tedy zcela mimo obec A to, že bychom auta měli nastartovaná zbytečně a navíc je ještě túrovali, je úplný nesmysl,“ upozorňuje jednatel. Ve společnosti se uskutečnilo několik kontrol. Všechny s pozitivním výsledkem ve prospěch společnosti.



„Byla tady hygiena, Česká obchodní inspekce a další různé instituce. Všechny kontroly proběhly v pořádku a naše činnost je tedy zcela legální,“ zdůrazňuje Čihák.



Občané si rovněž stěžují, že řidiči v obci nedodržují povolenou rychlost.



„To je další lež. Všechna auta mají GPSku, takže nemám problém doložit záznamy o uskutečněných jízdách, kde naleznete i jakou rychlostí automobil v daném místě jel,“ brání se jednatel nařčení a dodává, že on sám je ze situace zoufalý.

„Snažíme se s místními vycházet. Chodím na veřejná zasedání zastupitelstva, informuji občany o naší činnosti a snažím se jim být zcela otevřený. Dokonce jsem jim nabídl, že kdyby měli jakýkoliv problém, připomínku, mohou se u nás kdykoliv zastavit a promluvit si s námi, případně nám navrhnou řešení,“ říká Čihák s tím, že podobná dohoda už v obci proběhla. „Na přání lidí jsme posunuli otevírací dobu až na devátou hodinu dopoledne. První auta jsou sem pak navážena až před tři čtvrtě na deset,“ připomíná.





Občané Březiny sepsali několik peticí a podnětů, které směřovaly různým institucím. „První stížnost jsme podávali minulý rok na Městský úřad Mnichovo Hradiště, kde jsme upozorňovali na nelegální stavbu a hluk z pozemků. Následně proběhlo společné jednání s jednatelem společnosti Robertem Čihákem, kde nám ale bylo sděleno, že se v žádném případě nehodlají odstěhovat,“ říká rozzlobeně Mocák, podle které je nepochopitelné, že vyhrocenou situaci ignorují policisté, ale i starosta obce Radoslav Drázský.

Policie ale od občanů zatím žádnou oficiální stížnost nedostala.



„Žádnou stížnost od občanů ohledně porušování povolené rychlosti v obci jsme neobdrželi a v této souvislosti jsme tady neprováděli ani žádné měření rychlosti,“ potvrdila mluvčí středočeských policistů Lucie Nováková.





Stavební úřad v Mnichově Hradišti se záležitostí stále zabývá. „Obdrželi jsme stížnost jedné z občanek. Ve firmě proběhlo několik neohlášených kontrol a zatím nebylo zjištěno žádné porušení zákonů. Věc není ještě stále uzavřena, jelikož se jí zabývá krajský úřad a ombudsman,“ vysvětlila Eva Štancíková ze stavebního odboru z Mnichova Hradiště.

Také ohledně podnikání soukromé firmy je vše v souladu s legislativou. „Ze strany živnostenského úřadu nebylo shledáno žádné pochybení a majitel společnosti je vlastníkem platného živnostenského oprávnění,“ sdělila Marcela Dražilová z mnichovohradišťského živnostenského úřadu.



Starosta tvrdí, že se snaží věc řešit a vztahy v obci uklidnit. „Zastupitelé k situaci přistupují se vší vážností, ale je nutné si uvědomit, že ji musíme řešit podle platné legislativy a nám se zatím nepodařilo nalézt cestu, která by s ní byla v souladu. V této záležitosti jsem se s prosbou obrátil na občany a navrhl jim založení občanské iniciativy, a to v souvislosti s obtěžujícími aktivitami firmy, mezi které mimo jiné patří i driftování na letišti,“ vysvětlil Drázský.