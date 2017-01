Zážitek roku: dočkáme se letos překvapení?

Mladá Boleslav - Kupony jsou sečteny, teprve slavnostní Galavečer však prozradí, komu vloni patřilo srdce diváků. Bude to opět Matoušková a Mikeska?

Slavnostní galavečer Zážitek roku 2014 v Městském divadle Mladá Boleslav - herec Petr Mikeska.Foto: Roman Korolevyč

Chaplin bodoval u diváků i kritiky, dostal však dost hlasů, aby mezi inscenacemi zvítězil? Zopakuje herečka Lucie Matoušková, kterou mohou ohrozit nové členky souboru, každoroční vítězství? Kdo vstoupí do Síně slávy? A je možné, že herec a umělecký šéf divadla Petr Mikeska bude od moderátorského pultíku opět předávat divácké ocenění sám sobě? Na tyto otázky dostaneme odpovědi až 28. ledna na již pátém Galavečeru Městského divadla Mladá Boleslav.



Právě Galavečer je slavnostní tečkou za anketou, kterou vyhlašuje divadlo společně s Boleslavským deníkem. A rozhodně nepůjde o nějakou suchopárnou záležitost. Herci zdejšího souboru se představí v pěveckých, tanečních i komediálních výstupech, o dynamický hudební doprovod se postará opět bubenická skupina Barrel Battery a programem diváky provede osvědčená dvojice Mikeska-Khek. Chybět nebude úvodní welcome drink a malé občerstvení.



V pátém ročníku ankety Zážitek roku odevzdali divadelní diváci a čtenáři Boleslavského deníku přes pět set hlasů, opět tedy o něco víc než v minulých letech. My v redakci Deníku už výsledky známe, a přestože bychom neměli ani naznačovat, můžeme říct, že se dočkáme překvapení. Ale víc neprozradíme. Kdo se chce výsledky dozvědět z první ruky, s tím se potkáme 28. ledna v divadle. Několik vstupenek je ještě k dispozici.