Zahájení sezony na letních koupalištích ohrožuje počasí

Boleslavsko - Letní sezona je za dveřmi, i když tomu rozmarné počasí zrovna neodpovídá. Provozovatelé koupališť ve středních Čechách jsou připraveni jejich brány otevřít, jen co začne slunce pořádně hřát.

Nejnavštěvovanější letní koupaliště na Nymbursku, poděbradské Jezero, zahájí sezonu tradičně už 15. května, jako jedno z mála koupališť bez ohledu na počasí. Většina plováren jej bude následovat až v červnu, konkrétní termín však bude záležet na počasí.

Z jeho vrtochů není nadšený vedoucí plaveckého areálu v Benátkách nad Jizerou Petr Šuhájek. „Zatím nám počasí nepřeje. Ale třeba se to ještě zlomí a otevřeme na Den dětí jako v posledních letech," doufá.

Mladoboleslavské koupaliště zahajuje sezonu obvykle v polovině června, podle ředitele Ondřeje Rameše však i tam přizpůsobí termín počasí.

Stejně se rozhodnou v Mělníku, přestože k provozu budou připraveni už ve druhé polovině května. Návštěvníci se dozvědí přesné datum z webu.

Na koupališti U Hrochav Dolní Bukovině letos otevřou stejně jako v loňském roce, a to kolem 20. června.

Milovníci koupání pod širým nebem se mohou těšit nejen na známé atrakce, ale i na řadu novinek, které pro ně provozovatelé koupališť přichystali.

Návštěvníci Jezera v Poděbradech si kromě koupání budou moci zahrát tradičně beachvolejbal nebo nohejbal. Příznivci nenáročných letních sportů si budou moci půjčit šlapadla nebo lodičky, na mladší čeká skluzavka. V provozu bude opět nudistická pláž. Návštěvníci kempu ocení novou kuchyňku, která se nyní dokončuje.

Podstatnou novinku chystá město, do začátku prázdnin chce vybudovat minigolfové hřiště. Vyrůst má v severní zóně Jezera. „Počítáme se samostatným vchodem, takže bude k dispozici i těm, co si pouze přijdou zahrát," vysvětluje starosta Ladislav Langr.

V areálu boleslavského koupaliště pokračuje revitalizace travnatého porostu a doplnění písku na cestách. „Také plánujeme rozšíření areálu a doplnění dětských herních prvků," prozrazuje ředitel Rameš. Vstupné na koupaliště i otevírací doba zůstanou letos beze změn. Hlavní atrakcí koupaliště bude šedesátimetrový tobogan. Vstupné do areálu je možné zakoupit bez toboganu nebo s jízdami na něm.

Mělnické koupaliště nabízí nejen šestašedesát metrů dlouhý tobogans nově zrekonstruovaným schodištěm za více než milion korun, ale i chrliče nebo divokou řeku. „Všechny atrakce jsou v ceně vstupného, jehož navýšení neplánujeme," ujišťuje provozovatel Antonín David.

Na některých místech se pustili přes zimu do důležité úpravy porostů na březích vodních ploch. Oblíbené jezero v Ostré u Nymburka se každoročně potýká v průběhu koupací sezony se zhoršenou kvalitou vody. Proto je dobrou zprávou, že obecv zimě vyčistila břehy od náletových křovin, suchých větví a stromů vyvrácených do vody, které delší dobu ohrožovaly bezpečnost návštěvníků a znečišťovaly vodu. Tento počin by měl letos přispět k její lepší kvalitě. Obec také nechala navézt na pláž písek, který zbyl z budování kanalizace.

Návštěvníci by si měli být vědomi možných rizik při koupání v přírodě. Existují hojně navštěvovaná místa, kde je však koupání na vlastní nebezpečí. To je například jezero v Sadské u Nymburka, které je stále vedeno jako důlní voda. „Nájezdu rekreantů nejde zabránit, proto se snažíme zajistit alespoň čistotu a pořádek u jednotlivých pláží, včetně umístění mobilních toalet," říká místostarosta Sadské Václav Frank a dodává, že také tam byly v době vegetačního klidu odstraněny porosty, které padaly do vody.