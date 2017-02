Za výbuch v lihovaru může technik, tvrdí policie

Dobrovice – Čtrnáct zraněných, z toho někteří těžce a s doživotními následky, škoda přes sto milionů korun. To je bilance výbuchu v lihovaru, jehož vyšetřování dnes skončilo

Výbuch v areálu dobrovického cukrovaru zachytil Karel BalejFoto: Karel Balej

Výbuch, který zahalil okolí dobrovického lihovaru a cukrovaru do apokalyptického oranžového mraku, si vyžádal v září 2015 zranění čtrnácti zdejších zaměstnanců, dva z nich museli být dokonce transportováni do nemocnice letecky a jeden si následky ponese do smrti.

Tragická nehoda ovlivnila i hospodaření lihovaru a podepsala se na ztrátách zisků, ale nejen proto všichni s napětím očekávali výsledky vyšetřování.



Případ byl včera uzavřen, a podle policejní mluvčí Lucie Novákové bylo rovnou zahájeno trestní stíhání.



„Dvaatřicetiletý technolog lihovaru byl obviněn z trestného činu obecného ohrožení z nedbalosti,“ vysvětlila mluvčí.



K výbuchu totiž došlo v době, kdy byla v lihovaru odstávka a docházelo k údržbě. Podle policejních expertů technolog vydal pokyn k chemickému čistění v rozporu s vnitřními bezpečnostními předpisy.



Následná nežádoucí chemická reakce zapříčinila výbuch a poté také obrovský požár v lihovaru.



Během vyšetřování tak musel být lihovar, který je mimochodem součástí zdejšího cukrovaru s bezmála dvěstěletou tradicí, řadu týdnů uzavřen, což se podepsalo i na finančních ztrátách.



Vyšetřování trvalo téměř rok a půl, obviněnému muži nyní hrozí až osm let ve vězení.