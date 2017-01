Vzpoura na chirurgii v Klaudiánově nemocnici?

Mladá Boleslav – Nové vedení Klaudiánovy nemocnice se jen pár týdnů po svém nástupu musí potýkat s poměrně vyhrocenou situací na jednom z klíčových oddělení, na chirurgii. Kvůli plánované změně primáře tu hrozil personál hromadnými výpověďmi i stávkou.

Klaudiánova nemoniceFoto: archiv/ Deník

Podle informací, které má Boleslavský deník k dispozici, podalo deset z třinácti lékařů chirurgického oddělení výpověď. Důvodem tohoto kroku byla plánovaná změna na postu primáře a teoretický návrat staronového muže, doktora Tomáše Vernera, do čela oddělení.



Verner byl za bývalého ředitele Luďka Kramáře odvolán, a jeho odchod rozhodně nebyl hladký, strhl se kolem humbuk spojený s peticí proti jeho odvolání i nejasnostmi kolem údajného vysokého odstupného, které mělo činit až půl milionu korun.



Jde přitom o vynikajícího lékaře, který patří mezi české kapacity ve svém oboru, například jako první ve střední Evropě odoperoval žlučník a tříselnou kýlu laparoskopickou metodou. Nicméně podle řady svých bývalých podřízených má obrovské problémy v komunikaci a nedokáže vyjít s lidmi.



Podle bývalého ředitele tedy jeho odvolání na podzim roku 2015 výrazně prospělo stabilizaci chirurgického oddělení.



Nejprve byl jeho řízením pověřen a následně primariát převzal Jaroslav Toušek, mimochodem špičkový cévař, který měl ale s bývalým primářem údajně osobní neshody.



„Atmosféra na chirurgii se vůbec nedá srovnat s tím, co se tady dělo předtím. Nový pan primář Toušek spolu s novou vrchní sestrou se k nám chovali jako k sobě rovným, ten lidský přístup, který jsme dosud nezažili, nám dával chuť do práce," svěřila se jedna ze sester, která si nepřála být z pochopitelných důvodů jmenována.



Ovšem poté, co byl v prosinci minulého roku Luděk Kramář z vedení Klaudiánovy nemocnice odvolán, začaly se šířit zvěsti o návratu primáře Vernera.



„Ještě v prosinci si nás nový pan ředitel svolal a ujistil nás, že se nic nezmění a doktor Toušek dál zůstane v čele chirurgie," tvrdí sestra.



Nicméně minulý týden vyplulo na povrch, že se Tomáš Verner vrací. „Deset lékařů už kvůli tomu podalo výpověď, a my, sestry, zvažujeme hromadnou výpověď také. Ale to víte, každý má strach o práci. Ovšem bojíme se, co nás čeká, že se zase vrátí to deptání personálu ze strany vedení," obává se sestra.



Jaroslav Toušek situaci komentovat nechtěl : „Mám tuším i ve smlouvě, že za nemocnici může hovořit pouze mluvčí nebo ředitel. Nenuťte mě tedy porušit pracovní kázeň," řekl Boleslavskému deníku.

Včera odpoledne se kvůli tomu konala schůzka vedení nemocnice s personálem chirurgie, a ukázalo se, že tlak oddělení je skutečně velký.



„Posílení našeho kolektivu chirurgie o špičkového chirurga považujeme za správný krok, stejně jako rozšiřování dalších lékařských kolektivů v naší nemocnici o každého lékaře s vysokou odborností a pacientským potenciálem. Neočekávali jsme však, že odpor proti návratu doktora Vernera bude tak velký, přestože jsme obavy personálu tušili. Názor zaměstnanců nám není lhostejný, proto se tímto problémem nadále intenzivně zabýváme. Od příchodu Tomáše Vernera jsme proto ustoupili," řekl ředitel nemocnice Ladislav Řípa.



Nicméně to podle všeho neznamená, že by pozice Jaroslava Touška v čele chirurgie byla neotřesitelná. „Jednání s lékaři i primářem Touškem pokračují," dodala tisková mluvčí nemocnice Hana Kopalová k odpolední schůzce.

Večer pak celá situace vyústila ve vzájemnou dohodu. "Primář Toušek zůstává na svém postu s tím, že se zavázal k úzké spolupráci mezi ním a vedením nemocnice, která má za cíl výrazně zvýšit výkonnost oddělení a důvěru pacientů. Během týdne má za úkol připravit koncepci k dosažení těchto cílů. Vyhodnocování bude probíhat průběžně v následujících pěti měsících," uzavřela mluvčí.