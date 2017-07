Mnichovo Hradiště láká nové obyvatele

Mnichovo Hradiště – Až o dva tisíce obyvatel by se město mohlo rozrůst do několika let. V územním plánu se totiž nachází pozemek o velikosti zhruba devatenáct hektarů, který už roky zeje prázdnotou. A právě zde by mělo vyrůst malé satelitní městečko, které by bylo součástí Hradiště.

„Pozemek není sice celý náš, ale většina ano. Vejdou se tam zhruba dva tisíce nových obyvatel," prozradil starosta Ondřej Lochman a dodal, že momentálně je vše ve fázi příprav. „Zastupitelstvo schválilo plán, podle kterého budeme postupovat. V současné době jsme vyvěsili výzvu a až do konce října se mohou hlásit developeři se svými nabídkami. Důležité pro nás bude, aby zájemce věděl, jak chce danou lokalitu do budoucna rozvíjet," upřesnil Lochman. Vzhledem k tomu, že se jedná o velkou zakázku, nechtějí zastupitelé nic uspěchat. O výstavbě přitom bylo rozhodnuto už v roce 2006, v roce 2010 následně vznikla první studie o tom, kolik lidí by v dané části mohlo najít nový domov. Od té doby ale věc ležela ladem. Podle Lochmana by v příštím roce mohla být konečně vyhlášena obchodní soutěž a výstavba by mohla začít v roce 2019.



Nová městská část má být svým způsobem naprosto samostatná. Součástí by měla být veškerá občanská vybavenost, jako škola, školka, a obchody.

Autor: Pavla Franzkiová