Vyplatí se Boleslavákům alternativní topení?

Mladá Boleslav – V poslední době přibývá nabídek na alternativní zdroje vytápění, od tepelných čerpadel po solární panely. Skutečně díky tomu lidé za topení ušetří?

Radiátor. Foto: DENÍK/ilustrační foto

V Mladé Boleslavi je zhruba třetina města, samozřejmě především sídliště a velké bytové domy, napojena na firmu Centrotherm.

Ten rozvádí teplo, které vyrábí teplárna Ško-Energo, primárně sloužící pro potřeby automobilky.

Cena tepla sice v posledních letech mírně roste, nicméně aktuálně platí Boleslaváci 567 korun za gigajoule.

Dokáží jim prodejci alternativních zdrojů nabídnout výhodnější cenu, jak slibují v řadě reklamních kampaní?

Tibor Hrušovský, poradce v energetice a odborník v této oblasti, si to nemyslí. „Lidé by si měli především spočítat, zda se jim investice do tepelného čerpadla či jiného způsobu vytápění vyplatí. Je ale potřeba zahrnout do toho veškeré náklady," doporučuje.

Podle jeho zkušeností ale ceně 567 korun nemůže žádný alternativní zdroj konkurovat.

„Prodejci často nenabízejí kompletní informace, ale jen cenu za čistou energii. Nemluvě pak o komfortu, který centrální vytápění koncovým uživatelům poskytuje," tvrdí.

Podle předsedy představenstva Centrothermu, Miroslava Olšáka, se v minulém roce rozhodly dvě společenství vlastníků v Mladé Boleslavi smlouvu s Centrothermem zrušit.

„Samozřejmě má každý právo volby, ale z mého pohledu je prostě centrální vytápění v Boleslavi nejlevnější možností," uvedl.

Tibor Hrušovský přitom netvrdí, že jsou tepelná čerpadla špatná. „Pokud bydlíte na vesnici a nemáte možnost napojení ani na plyn, pak pro vás může být tepelné čerpadlo dobrým řešením," vysvětluje s tím, že on sám tento způsob vytápění ve svém domku na vesnici využívá.

Může to být dobré řešení i ve městě, ovšem aby se to vyplatilo, musela by místní teplárna nabízet gigajoule tepla kolem sedmi set korun.

Takové případy v České republice jsou, ovšem není to problém Mladé Boleslavi.

„Lidé musí počítat s tím, že budou muset do nového zařízení investovat, ať už zvažují jakýkoliv. A návratnost té investice je značně diskutabilní, protože nikdo dnes neví, zda tepelné čerpadlo bude fungovat dvacet let, takovou zkušenost ještě nemáme. Pokud budete muset za deset let koupit nové, investice se vám určitě nevrátí," upřesnil energetik, s čím vším je nutné kalkulovat.

Problém je navíc v tom, že tepelná čerpadla, soláry ani fotovoltaické systémy nejsou schopny dodat sto procent požadovaného tepla, u posledních dvou jmenovaných navíc člověk musí mít stoprocentní záložní zdroj – slunce ani světlo zkrátka není pořád.

„Pro bytová družstva, která změnu vytápění zvažují, mám dobrou radu: nechte si předložit závaznou kalkulaci ceny tepla podle Energetického regulačního úřadu," uzavírá.