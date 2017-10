Vlakem do Boleslavi lze nově jet s pražskou jízdenkou

Mladá Boleslav – Výhody plynoucí ze začlenění svých spojů do režimu Pražské integrované dopravy (PID) mohou nyní využívat i pasažéři, kteří cestují vlakem na Mladoboleslavsko a po Mladoboleslavsku. Tamější železnice byla do systému PID zařazena od počátku října. Mimo jiné to znamená, že jízdenky integrované dopravy mohou pasažéři využívat při cestě z Prahy až do Mladé Boleslavi.

Ilustrační fotoFoto: DENÍK/Jiří Kopáč

„S pražskou tramvajenkou vyjde jedna cesta do 7. pásma na 54 Kč,“ upozornil v úterý Pavel Lochař z krajského úřadu. Připomněl současně, že do PID jsou nově integrovány také tratě Mladá Boleslav–Nymburk a Mladá Boleslav–Mšeno–Mělník. „Díky doplnění označovačů do stanic Štětí a Stará Boleslav je možné cestovat i s papírovými jízdenkami PID pro jednotlivou jízdu také na linkách S32 a R23 v celém úseku mezi Lysou nad Labem a Štětím,“ připomněl Lochař, že tahle železniční integrace týkající se osobních vlaků i rychlíků zasahuje až na Litoměřicko. Organizace Ropid, Regionální organizátor Pražské integrované dopravy, za hlavní výhodu postupného přičleňování příměstské dopravy v širším okolí metropole označuje možnost cestovat na jednu jízdenku v podstatné části Středočeského kraje i v hromadné dopravě na území hlavního města, kdy nerozhodují ujeté kilometry, ale podle tarifních podmínek jednotných na všech linkách je podstatný čas a počet pásem, do kterých cesta zasahuje. Řadě pasažérů se tak nabízí možnost cestovat levněji. Důležitá je také možnost nákupu předplatného jízdného uznávaného různými dopravci; to nabízí úspory zejména při pravidelnějším cestování. ČTĚTE TAKÉ: Netradiční předvolební debata Deníku: s politiky na cestě autobusem Integrovaná doprava také lépe řeší návaznost mezi různými linkami; zvláště provázanost autobusů na vlaky. Ropid klade důraz i na další servis, k nimž patří například aktuální informace z provozu na webu (do budoucna pak také v chystané mobilní aplikaci) – a rovněž na dohled nad standardy dopravy, ať už jde o nároky na kvalitu vozidel a jejich čistotu, chování řidičů či dodržování jízdních řádů. V poslední době se ovšem o integraci veřejné dopravy v okolí metropole hovořilo ponejvíce v souvislosti s kolapsem autobusů kvůli nedostatku řidičů poté, co byla do systému PID na sklonku srpna začleněna oblast Kladenska a Slánska – a počet spojů nabízených cestujícím jízdními řády se zvýšil. Na projektu postupné integrace středočeské veřejné dopravy do PID, jehož přípravy s sebou nesou náročná jednání nejenom s různorodými dopravci, ale i s představiteli radnic, se postupně pracuje už několik let. Ještě před tolik diskutovaným přičleněním Kladenska byla letos v lednu spuštěna další etapa integrace Mělnicka včetně Roudnice nad Labem na Litoměřicku, v březnu následovala další etapa na Nymbursku (v oblasti Lysé, Nymburka a Sadské) a v dubnu se přidaly oblasti Sedlčanska a Benešovska. Počátkem listopadu má přijít řada na Kouřimsko a Kolínsko, ještě v listopadu by se měly připojit také další oblasti Mělnicka (konkrétně Byšice a Všetaty) a regionu Slánska (Velvary). Prosinec má patřit již třetí etapě integrace na Nymbursku (Nymburk–Mladá Boleslav a Poděbrady–Kolín). Plány pro příští rok pak hovoří o Berounsku, a to včetně trasy Beroun–Kladno.



ČTĚTE TAKÉ: Z dotovaných krajských autobusů zmizely miliony cestujících. Jezdí vlakem

Autor: Milan Holakovský