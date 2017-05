Vlajka pro republiku: lepší osvěta by mohla děti vést k větší pokoře a úctě

Mladá Boleslav - Význam státních svátku se pomalu vytrácí. Pro mnohé z nás se jedná pouze o den volna navíc a mladší generace už mnohdy ani neví, co ono datum znamená. Přitom některé významné dny upomínají důležitý milník v historii naší země a tedy i v našich životech.

Vlajka České republiky. Ilustrační snímek.Foto: DENÍK/ Regina Hellová

Snaha připomenout a opět v lidech vzbudit zájem o historii stojí za akcí Vlajka pro Masaryka, jenž se v Mnichově Hradišti uskutečnila poprvé v loňském roce 28. října a na níž navazuje Vlajka pro republiku. Ta na soukromých domech a bytech zavlaje 8. května. „Nápad jsme převzali z Turnova, kde kampaň Vlajka pro Masaryka probíhá úspěšně už několik let. My jsme se na ni letos navíc rozhodli navázat akcí Vlajka pro republiku, která má připomenout jeden z nejvýznamnějších státních svátků Den vítězství. " vysvětlil starosta Ondřej Lochman a dodal, že říjnový akt se u občanů setkal s pozitivním ohlasem a jak to tak vypadá, i nyní mají místní o vlajky zájem.

„Máme k dispozici sto kusů a už nyní jich je téměř padesát pryč," říká s úsměvem starosta a dodává, že vlajku si může občan, jenž má trvalý pobyt na území Mnichova Hradiště vyzvednout oproti podpisu na radnici. „Vlajky rozdáváme místním zdarma nebo za dobrovolný příspěvek. Je pak na každém, zdali ji vyvěsí nebo ne. Rozhodně nechodíme po ulicích a nekontrolujeme lidi, jestli tak skutečně učinili. Je to opravdu zcela dobrovolné," konstatuje Lochman.

A nápad si pochvaluje také Václav Toman, který si myslí, že Češi ztratili svou národní hrdost. „Velice této kampani fandím. Podle mě je důležité se více hlásit k národnosti. Především mladší generace mnohdy ani neví,jaký význam státní svátky mají. Také by se o o jejich významu a historii všeobecně mělo více mluvit ve školách," zamýšlí se muž a dodává, že lepší osvěta by mohla děti vést i k větší pokoře.