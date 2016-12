Věřím, že nový ředitel naváže na to, co se podařilo rozjet

Mladá Boleslav - Odcházející ředitel Klaudiánovy nemocnice Luděk Kramář věří, že se jeho nástupci podaří úroveň péče udržet

Luděk Kramář, ředitel Klaudiánovy nemocniceFoto: Lucie Růžková

Klaudiánova nemocnice se v posledních pěti letech výrazně změnila. Vyrostly nové budovy, na řadě oddělení je vidět důraz na barevné, otevřené a moderní prostředí. Za většinou změn stojí Luděk Kramář, který po více než čtyřech letech opouští ředitelské křeslo. Včera byl odvolán, jeho místo zaujal Ladislav Řípa.

Odcházíte s pocitem, že jste svou práci dokončil?

Nemocnice je živý organismus a práce na něm nekončí. S tím, jak se rozvíjí zdravotnictví, rostou nároky a informovanost pacientů, té práce bude naopak mnohem víc. Ale odcházím s tím, že se nám mnohé podařilo, řada projektů je rozjetých a nemocnice obecně se těší relativně dobrému zdraví.

Z čeho za ty poslední čtyři roky máte největší radost?

Z akreditace. Letos v létě nemocnice úspěšně dokončila akreditační řízení. Pacienti řadu změn, které jsme kvůli tomu museli udělat, výrazně nepocítili, ale pro nemocnici to byl několik měsíců obrovský stres a velká změna. A práce na akreditaci se dotkla úplně všech, od ředitelství přes lékaře a sestry až po úklid. Byla to velká zátěž, kterou jsme zvládli v nelehkém období a která do budoucna znamená hrozně moc. Znamená to, že poskytujeme péči s nejvyšším možným standardem, s maximální možnou bezpečností pro pacienty i personál.

Takže vaší pýchou není žádná nová budova?

To samozřejmě taky, člověk se rád dívá, když mu něco roste pod rukama. Já jsem se stal ředitelem, když se otevíral nový pavilon interny, na něm jsem se moc nepodílel. Ale jsem rád, že se nám podařilo postavit novou budovu pro oddělení onkologie, nukleární medicíny a dialýzu staré prostory byly v děsivém stavu. Stejně tak mám upřímnou radost z nové lékárny, z toho, jak se nám dařilo čerpat dotace na zateplení, z otevření recepce na úrazovém příjmu, z každého nově vybaveného pokoje… Podařilo se spustit jednodenní chirurgii, což je jednoznačně jeden z moderních trendů v medicíně. Těch věcí je řada a jsem rád, že znamenají přínos jak pro ty, kdo se do nemocnice chodí léčit, tak pro ty, kdo léčí.

Dlouhodobě je třeba řešit nevyhovující prostředí na gynekologicko -porodnickém a dětském oddělení. Není projekt vzniku nové budovy nyní ohrožen?

Je zadán projekt na nový pavilon Péče o matku a dítě, jsem o jeho potřebnosti přesvědčen. Ale to je začátek. Víte, že nemocnice řeší problémy s parkováním, je zadán projekt na parkovací dům… Prostorově nevyhovuje odběrová ordinace a už vůbec ne interní příjem, pro současný počet pacientů je nedostatečný, máme zpracován projekt na jeho přemístění. Nemocnice zoufale potřebuje novou kuchyň. Je třeba kompletně předělat navigační systém… Doufám, že i nový ředitel bude tyto problémy řešit a zamyslí se nad již existujícími plány.

Je vám vyčítáno, že nemocnice hospodaří se ztrátou. Je to oprávněné?

Dlouhodobě se umisťujeme mezi krajskými nemocnicemi mezi těmi, jejichž finanční zdraví je hodnoceno kladně. Letos bude nemocnice končit se zhruba čtyřicetimilionovou ztrátou, ale víme, čím je způsobena a že se ty peníze v dlouhodobém horizontu vrátí. Investovali jsme do staveb z vlastních zdrojů, velké vícenáklady znamenala i akreditace. A v neposlední řadě jsme byli nuceni nad pro nás únosnou mez zvednout personální náklady. Vím, že je personál v nemocnicích finančně podhodnocený, v Mladé Boleslavi se to projevuje o to hůř, že sousedíme s automobilkou. Ale zvyšování mzdových nákladů se na hospodaření nemocnice projevuje největší měrou.

V nemocnicích personál chybí, v boleslavské také. Myslíte, že jste tuto situaci zvládl?

Jsem na všechny zaměstnance pyšný, že jsme v podstatě nemuseli výrazně omezovat péči o pacienty. Stále nám chybí zhruba 30 sester a 10 lékařů, málo je i technického personálu. Do toho se zvyšuje administrativní zátěž, pacienti bývají agresivní. My po personálu chceme, aby se ke všem choval vstřícně. Sám jsem lékař a vím, že to není lehké. Ze společnosti se vytratila úcta k těm, kdo pomáhají. Já bych si práci ve zdravotnictví vybral znovu, ale chápu i ty, kdo odcházejí. A věřte, že tato nemocnice na většinu svých zaměstnanců může být pyšná. Moc jí přeju, aby to tak zůstalo.

Co vás čeká teď, když Klaudiánovu nemocnici opouštíte?

Že v nemocnici skončím, bylo jasné od říjnových voleb. Že nemocnici bude chtít obsadit současné vedení kraje, bylo jasné také. Otázka bylo jen kdy. Neplánoval jsem. Nějakým směrem samozřejmě jdu a něco se rýsuje, ale prioritou teď pro mě na dva tři měsíce bude rodina, kterou jsem kvůli nemocnici nechtěně zanedbával.