Ve středu v Deníku: prvňáčci ze ZŠ Brodce a ZŠ Bezno

Mladá Boleslav - V rámci světového dne úrazu dorazily do Klaudiánovy nemocnice v Mladé Boleslavi i dvě třídy dětí ze Základní školy Kosmonosy. Pro ty si Český červený kříž připravil zajímavou ukázku poskytování první pomoci. Děti si tak mohly vyzkoušet, jaké to je volat zraněnému člověku záchrannou službu, jak poskytnou první pomoc i to, jak se používá automatizovaný externí defibrilátor. Zřejmě největší atrakcí bylo pro děti malování zranění přímo na tělo. Následně si školáci v rámci jedinečné exkurze prošli i část nemocnice. Zavítali například na chirurgické oddělení, k nemocničním dobrovolníkům, nebo na dětské oddělení.