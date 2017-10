Ve středu v Deníku: prvňáčci ze ZŠ Kosmonosy a ZŠ Klášter Hradiště nad Jizerou

Mladá Boleslav – Významnou událost dnes zažije mladoboleslavské hlavní nádraží. Přibližně v 10 hodin by se na zdejších kolejích měl objevit vlakový unikát, kterým je Stříbrný šíp. Tento motorový vůz byl vyroben na konci třicátých let minulého století, a to pouze jediný kus. Stříbrný šíp je tak skutečným skvostem české železniční techniky.