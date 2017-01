V hradišťském kině vloni padaly rekordy

Mnichovo Hradiště - Bezmála patnáct tisíc diváků usedlo během roku 2016 v sále nedávno digitalizovaného kina v Mnichově Hradišti. Jaké snímky táhly vloni nejvíc? Čekají kino nějaké úpravy? A na jaké filmové hity se můžeme těšit letos? To nám prozradila Marcela Jindříšková.

Marcela Jindříšková s tvůrci úspěšného filmu Teorie tygra.Foto: M. Lomič

Rok 2016 je za námi a vy už jistě víte, jaké tituly byly v mnichovohradišťském kině nejúspěšnější. Stále platí, že vedou české filmy? Padaly některé rekordy?

Letošní rok byl z hlediska návštěvnosti pro naše kino rekordní sám o sobě. Celkem přišlo do našeho kina 14 482 diváků, což je o polovinu více než loni (v roce 2015 to bylo 9693 návštěvníků). Nejoblíbenější jsou dlouhodobě a také celorepublikově české filmy letos to byla Padesátka, Lída Baarová a s ní související dokument Zkáza krásou, další dokument Trabantem do posledního dechu, animovaní Lichožrouti a poté vítězná Teorie tygra a Anděl Páně 2. Ze zahraničních titulů měly největší divácký ohlas dětské animované filmy Tajný život mazlíčků a Hledá se Dory. A také padl druhý rekord, co se týče návštěvnosti na jeden film. Anděl Páně 2 zaznamenal za jediný měsíc promítání v našem kině 1114 diváků!

Rekordmanem loňského roku byla dlouho Teorie tygra. Kolik jí vidělo diváků, Kolikrát se hrálo? A je pravda, že první projekce měla ze všech nejmenší návštěvnost?

Teorie tygra je podle mého názoru a podle názoru každého, kdo ji viděl, vynikající česká hořká komedie. Hráli jsme ji od března do listopadu třináctkrát a přišlo na ni celkem 1025 diváků. Až do nástupu Anděla Páně 2 to byla rekordní návštěvnost na jeden film, ale koncem prosince bylo všechno jinak. Premiéra 31. března a derniéra 25. listopadu měly téměř shodnou návštěvnost, 32 a 31 diváků. Nakonec však měla nejnižší návštěvnost poslední projekce.

Před koncem roku tedy dlouhodobého favorita sesadil z trůnu Anděl Páně 2. Jak si Strachova pohádka vede?

Jak už jsem říkala, je nesmírně úspěšná. K 1. lednu 2017 ho ve všech českých kinech vidělo již 865 441 diváků a toto číslo bude samozřejmě dále stoupat, podle mého odhadu minimálně ještě 2-3 měsíce. Jistě překoná milionovou hranici a pan režisér Strach může začít připravovat scénář k dalšímu dílu. Údajně to uvedl jako podmínku pro případné pokračování. Věřme, že to nemyslel v žertu! I my v našem kině se těšíme, kam až se vyšplhá návštěvnost této pohádky. Zatím nedokážu odhadnout, kolik bude ještě repríz, ale čtyři jsou teď v lednu a v únoru a březnu jistě ještě přidáme. Hodně bude záležet na poklesu návštěvnosti.

A nyní k samotnému hradišťskému kinu. Probíhají nebo se tu připravují aktuálně nějaké změny? Narážím na starší rozhovor, kde jste zmiňovala snahu o zavedení samoobslužného rezervačního systému nebo možnost zprovoznění kavárny v kině…

Žádné podstatné změny se v kině nepřipravují. Nějakou dobu jsme skutečně přemýšleli o online rezervačním a prodejním systému vstupenek, ale vzhledem k finančním nákladům, nulové návratnosti, administrativní zátěži navíc a jen nárazovému využití u filmových trháků, kterých se objeví v kinech za rok řádově několik procent, jsme od toho upustili. Rezervace jsou možné e-mailem, telefonicky či osobně a zatím jsme od diváků nezaznamenali žádné připomínky či stížnosti na tyto způsoby. Co se týče obnovení kinokavárny, po zprovoznění mateřského centra Kohoutek v prostorách bývalé restaurace nemá nyní budova kina žádné vybavení pro její provoz. Proto o tom do budoucna neuvažujeme.

Můžu vás na závěr požádat o pozvánku na nejzajímavější tituly nejbližších týdnů? A na jaké očekávané filmové trháky nás letos pozvete?

I v letošním roce se budeme snažit nabídnout divákům co nejlepší a nejpestřejší program. Záznam koncertu skupiny Rammstein, který uvedeme příští týden, patří ve svém žánru k tomu nejlepšímu, co se letos v kinech objeví. Dále chci naše diváky pozvat na novou českou trilogii známé autorské dvojice Jarchovský Hřebejk s názvem Zahradnictví. Jedná se o tři samostatné filmy časově předcházející Pelíškům, které vstoupí do kin v dubnu, září a listopadu. Na jaře má premiéru český životopisný film Masaryk s Karlem Rodenem v hlavní roli a polsko-české drama Přes kosti mrtvých renomované polské režisérky Agniezsky Hollandové (Hořící keř). Děti se mohou těšit na pokračování animovaných filmů Šmoulové, Já, padouch a Auta, dospělí zase na další Piráty z Karibiku či Vetřelce. A v prosinci to bude opět půlnoční premiéra Star Wars Epizoda 8.