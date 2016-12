V Hradiště bylo kolem rozpočtu hodně hluku

Mnichovo Hradiště - Více než hodinu trvalo zastupitelům v Mnichově Hradišti, než se sedmnácti hlasy shodli na návrhu rozpočtu na příští rok. Bez odhlasovaného dokumentu by se za dva týdny nemohli pustit do naplánovaných investic, ani by nemohli přijmout dotace.

Nicméně, schvalování rozpočtu jako každý rok doprovázela bouřlivá diskuse. Kritika dlouhodobých a drahých investic přišla z úst předsedy finančního výboru Aleše Jiráska (ANO 2011) a nechybělo ani i dohadovací řízení, které vyvolal ČSSD Václav Haas (ČSSD). Mikrofon si na několik minut vzal i Jiří Senohrábek z Klubu s. r. o., který zastupitelům zdůvodňoval, proč je pro něj důležité, aby pro chod kulturního zařízení získal od města opět o 300 tisíc více. „Investice, s kterými počítáme pro příští rok, jsou viditelně o něco vyšší, než v minulých letech. Stoupá ale i množství peněz, které máme na účtu města. Jen pro porovnání, k 1. lednu 2015 jsme disponovali částkou 36 milionů, k 1. lednu 2017 tam bude 60 milionů," konstatoval starosta Ondřej Lochman. Zmínil také, že v letošním roce město více šetřilo, aby v dalším roce mohlo žádat o dotace a mělo prostředky na spoluúčasti. Jen připomínáme, že se hodně diskutuje o revitalizaci Masarykova náměstí či o vybudování komunitního centra Mírová místo stávající jídelny a domova dětí a mládeže. Jenže investice, na jejichž realizaci se chystají už řadu let, se staly terčem kritiky finančního výboru. Proti samotných investicím nic nenamítá. Podle něj však radnice dostatečně nepromyslela, jestli je zvládne zaplatit. „Snažili jsme se udělat účetní rozvahu a spočítat i rezervy. Když jsme ale zvážili předpokládané dotace do roku 2018, neobejdeme se bez úvěru. Požadujeme proto harmonogram zpracování akcí a upřesnění všech náležitostí i finančních," upozornil Jirásek.

