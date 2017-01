V boleslavských ulicích je méně bezdomovců

Mladá Boleslav - Počty lidí bez domova na území Mladé Boleslavi se neustále mění. Někteří se tu zdržují dlouhodobě, jiní se snaží najít práci, další jen projíždějí. Jedno je však jisté jejich počty jsou aktuálně rekordně nízké.

Bezdomovec. Ilustrační foto. Foto: DENÍK/ Ivan Babej

Na přelomu roku 2015 a 2016 se v Mladé Boleslavi zdržovalo 114 bezdomovců.

Jejich počet postupně klesal, v létě opět rostl až do maxima, ale před koncem roku znovu opadl a nakonec dosáhl rekordně nízké úrovně.

Podle městské policie se ve městě aktuálně zdržuje 30 bezdomovců, kteří nevyužívají středisko Naděje ve Štyrsově ulici.

Podle velitele strážníků Tomáše Kypty je důvodů poklesu několik. Předně je to činnost strážníků, kteří jsou s bezdomovci v každodenním kontaktu nutí je uklízet nepořádek, který ve městě působí při prohledávání kontejnerů a popelnic či budování provizorních přístřešků, a to i několikrát za sebou, nebo je vykazují z míst, kde nemají co dělat.

Život lidem bez domova komplikují i revitalizace parků či jiných veřejných prostranství, která jim dříve poskytovala úkryt.

Úbytku nahrává i velmi nízká míra nezaměstnanosti v celém regionu, protože bezdomovci se často stávali z lidé, kteří se ocitli bez práce, peněz a tím pádem i bez šance na ubytování.

„Strážníci Městské policie Mladá Boleslav v žádném případě nikoho nikam nepřemisťují, odporuje to zákonu," tvrdí Tomáš Kypta a dodává, že pro bezdomovce je zkrátka jednodušší setrvávat tam, kde jim jejich přestupkové jednání prochází a nikdo jim nekomplikuje život dodržováním předpisů.

Na mimořádně zvýšený výskyt bezdomovců si však nestěžují ani města v blízkém okolí.

V Mladé Boleslavi bezdomovcům pomáhá středisko Naděje, které má denní místnost a dvě oddělené noclehárny, jednu pro ženy, druhou pro muže. Kapacita obou čítá dvanáct stálých lůžek a čtyři rezervní přistýlky. Čím větší mrazy udeří, tím plnější zařízení bývá. Pomoc nabízejí i terénní pracovníci, kteří za bezdomovci vyrážejí přímo do ulic, pomáhají jim vyřizovat úřední záležitosti, sehnat teplé oblečení nebo třeba potraviny.

Město navíc každoročně vztyčuje v areálu Poplužního dvora vyhřívaný stan, který supluje nedostačující kapacity Naděje. Odpočinout si v těchto zařízeních však řada bezdomovců odmítá platí v nich totiž striktní režim a není sem povolen vstup lidem pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek. Někteří tak i v kruté zimě raději volí nocování venku, což se jim může stát osudným.

Pravidelné kontroly strážníků městské policie mezi bezdomovci tak zejména v těchto dnech nemají jako jediný cíl „otravovat" lidem bez domova život. V některých případech totiž právě strážníkům bezdomovci vděčí za to, že jsou vůbec stále mezi živými.