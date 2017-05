V Benátkách přibude skoro padesát parkovacích míst

Benátky nad Jizerou - Na sídlišti v Benátkách nad Jizerou vznikne do konce května více než čtyřicet nových parkovacích míst. Záměr za asi deset milionů korun zaplatí město ze své kasy. Přišlo totiž o dotaci, když zastupitelé vyhověli představám místních občanů a původní projekt podle jejich přání nechali předělat.

Ilustrační foto.Foto: DENÍK/Martin Štěrba

Starosta Jaroslav Král připomněl, že město původně počítalo s revitalizací celého sídliště včetně sítí a odpočinkových ploch.

„Zároveň jsme se ucházeli o dotaci u ministerstva pro místní rozvoj," vrátil se starosta do minulosti, kdy se místní lidé mohli se záměrem skoro rok seznámit na úřední desce nebo do dokumentu nahlédnout na městském úřadě.

Právě v době, kdy radnice získala na úvodní etapu prací dotaci čtyři miliony korun a chystala se zahájit stavbu, ozvala se veřejnost s připomínkami.

„Občané nám navrhli jiné řešení, na které jsme nakonec přistoupili. Následně jsme ale museli přepracovat už hotový projekt a dotaci odmítnout," konstatoval Král.

Město tím podle něho přišlo o možnost získat na revitalizaci sídliště další státní peníze. „Fondy na revitalizaci sídlišť z ministerstva pro místní rozvoj mezitím vyschly. Takže další peníze na případné opravy už získat nemůžeme," vysvětlil starosta, podle kterého zatím není jasné, zda budou práce po dokončení Platanové ulice pokračovat.

Nová stání pro automobily v Platanové ulici vzniknou posunutím chodníků blíž k panelovým domům. Parkovišti musely ustoupit i některé stromy. „Ještě jsme na poslední chvíli měnili plány tak, aby bylo stromů, které budou muset padnout, co nejméně," poznamenal Král.

Stavba byla podle něho naprosto nevyhnutelná. Lidé totiž byli zvyklí často využívat parkoviště u jednoho z místních marketů. Jeho vedení teď ale zřejmě došla trpělivost a uvažuje o umístění závory.

„Občané by pak neměli kde nechávat svá auta. Už teď je někdy složité zaparkovat a místní parkují třeba i na trávnících," uvedl starosta, podle kterého chce většina lidí nechávat svá auto co nejblíže.

„Nejraději by parkovali někde, kde na svůj vůz vidí z okna a mají to co nejblíž do baráku. Na konci sídliště by se přitom prázdná místa najít dala," poznamenal starosta Benátek nad Jizerou.

V Platanově ulici, která je součástí sídliště na Burze, by mělo vzniknout nejméně osmačtyřicet stání.