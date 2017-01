V Benátkách chtějí hlavně opravit ulice

Benátky nad Jizerou - Rekonstrukce ulic, oprava základní umělecké školy, vybudování cyklostezek či investice do stavebních pozemků v lokalitě Obodř. Nejen to mají ve výdajové stránce letošního rozpočtu připravené Benátky nad Jizerou.

Benátky nad JizerouFoto: archiv města

Pokračovat budou pochopitelně i rozdělané stavební akce zahájené v roce 2016. Kromě Centra ekologické výchovy, kde budou mít klubovnu nejen tamní skauti, ještě není hotová rekonstrukce základní umělecké školy. Práce se ale zatím nevyvíjely podle plánu města.

„Firma, která výběrové řízení vyhrála a pustila se do rekonstrukce, se dostala nejen do časového skluzu, ale i do finančních problémů. Proto jsme od smlouvy odstoupili. Letos nás čeká druhá etapa, a na tu budeme muset vypsat nové výběrové řízení," konstatoval starosta Jaroslav Král. Náklady na dokončení odhadl na deset milionů.

Dalších osmnáct milionů město investuje do rozvoje lokality Obodř nad stadionem. Právě tam by měly vzniknout pozemky pro výstavbu rodinných domů.

Cyklostezka do Dražic

S částkou deset milionů město počítá na podporu cyklodopravy do Dražic. Do této části Benátek vede frekventovaná a poměrně nebezpečná komunikace. Od vybudování cyklostezky si město slibuje, že ji budou využívat nejen cyklisté, ale i rodiny s dětmi. „Až se v březnu rozjede rekonstrukce benáteckého mostu, povede přes Dražice zřejmě objízdná trasa, což nápor automobilové dopravy ještě zvýší," upozornil Jaroslav Král.

Poznamenal také, že nepůjde o jedinou investici do cyklostezek. Další se chystá ve spolupráci se starosty z Milovic a Lysé nad Labem. „Povede přes bývalý vojenský újezd Mladá, bude měřit sedmnáct kilometrů a propojí tři vlaková nádraží. V současné době už jsme podepsali první smlouvy na sdružení investic, abychom mohli připravit studii a dále dokumentaci k územnímu rozhodnutí," upřesnil starosta Benátek.

Opraví ulice

Pozadu nezůstanou ani s rekonstrukcemi ulic. Zhruba s osmi miliony počítá rozpočet na ulici Mladskou, kde by mělo vzniknout i několik přechodů pro chodce, třináct milionů spolkne ulice Platanová, přibližně polovinu ulice V Zahrádkách a čtyři miliony komunikace v Kbele.

Benátky myslí i na život obyvatel, a tak se chystají investovat do levého břehu Urbanovky v blízkosti Jizery. Za tři miliony tam vytvoří hřiště pro plážový volejbal, workoutové hřiště, sáňkovací kopec a ohniště. „Bereme to jako náhradu za krytý bazén, který tu nemáme," dodal Jaroslav Král.