Uprchlíci přinesli do městské kasy milion

Bělá pod Bezdězem - Provoz uprchlického tábora u Bělé pod Bezdězem v posledních letech žádné zásadní problémy neprovázejí. Městu naopak přináší ekonomické výhody. Radnice loni získala dva mimořádné příspěvky od ministerstva vnitra.

Uprchlický tábor sídlí v Jezové, vzdálené od Bělé pod Bezdězem šest kilometrů, od devadesátých let minulého století. V době největší migrační krize v létě před dvěma lety se tam tísnilo téměř pět set

uprchlíků ze Sýrie, Afghánistánu nebo Pákistánu. Loni prošlo zařízením 235 cizinců, mezi kterými bylo čtyřicet dětí. V současné době je tam přibližně přes dvacet uprchlíků, výhradně ženy a děti.

Podle starostky Jitky Tošovské dostává město takzvanou dotaci na hlavu, deset korun na uprchlíka a den pobytu. „Loni jsme ji dostali poprvé. Sto tisíc korun tehdy putovalo do našeho rozpočtu, využili jsme je na opravy chodníků," vysvětlila starostka Jitka Tošovská. Další, jednorázová dotace milion korun padla na rekonstrukci chodníků a vozovky v Purkyňově ulici.

Bělá má možnost žádat stát o peníze i v letošním roce.

„Bude vypsaný dotační titul pro obce, na jejichž území se nacházejí uprchlické tábory. Má sloužit ke zvýšení bezpečnosti ve městě, peníze lze využít například na rozšíření kamerového systému nebo vybudování veřejného osvětlení," uvedla starostka Tošovská.

Podle starostky Jitky Tošovské už zastupitelé vědí, kam by peníze směřovaly. Na veřejné osvětlení od koupaliště směrem k bývalému podniku Delty.

Pokud město s žádostí o dotaci uspěje, ještě v letošním roce by začaly práce na projektu. „Abychom v příštím roce mohli zahájit stavbu," potvrdila starostka.

Pokud by Bělá pod Bezdězem peníze od státu nezískala, záměr za zhruba dva miliony korun by se pravděpodobně jen posunul na později. „Asi bychom stavbu zařadili do rozpočtu, ale zatím není jasné, zda by to bylo v příštím nebo až v dalším roce," řekla Tošovská.

