Ukončí kauzu Štěpánka výměna pozemků?

Mladá Boleslav – Plánovaná výstavba bytových domů v areálu Koliby na Štěpánce je už od jara ve městě otázkou číslo jedna. Věnuje se jí zastupitelstvo, tisíce lidí se vůči ní postavily podpisem petice, debatuje se o ní na ulicích. Firma však nyní připouští, že by od projektu mohla upustit.

Vizualizace developerského projektu, jehož realizace by měla proběhnout v místech restaurace Koliba na Štěpánce v Mladé Boleslavi.Foto: externí zdroj

„Učinili jsme jeden zásadní krok. Přihlásili jsme se do výběrového řízení na prodej pozemku u bývalého kina Forum a v rámci uklidnění situace jsme ochotní nabídnout pozemky na Štěpánce městu jako vstřícné gesto,“ prohlásil včera Martin Beksa, jednatel společností Rezidence Štěpánka a TopDesign Stavby.

Příprava výstavby na Štěpánce však každopádně nekončí. Firma doplňuje projektovou dokumentaci, kterou bude přikládat k žádosti o územní rozhodnutí, nechává si zpracovávat znalecké posudky včetně těch dendrologických a také napadá územní plán města.

Klíčový dokument, který je pro výstavbu ve městě určující, je totiž podle firmy a jejích právníků nesrozumitelný, nabízí více možností výkladu a v určitých ohledech jeho obsah odporuje legislativě. V dopise, adresovaném všem zastupitelům, firma ilustrovala nepřehlednost územního plánu dvěma jeho různými výklady, ke kterým došla oslovená právní kancelář Frank Bold. Tu si najali ochránci přírody z ČSOP Klenice, kteří proti výstavbě v lesoparku bojují.

Upozornila také na škodu, která jí vznikne, pokud stavební úřad výstavbu na jejím soukromém pozemku neschválí.



„Město na dopis odpovídá vysvětlení, že každý investor by měl během přípravy projektu požádat na stavebním odboru o územně-plánovací dokumentaci, což se ovšem v tomto případě nestalo,“ komentuje věc náměstek primátora Jiří Bouška.



Výběrové řízení zmíněné v úvodu však může do celé kauzy přinést zásadní zvrat.



Město totiž před časem vyhlásilo záměr prodeje týkající se rozsáhlého travnatého pozemku u bývalého kina Forum a společnost TopDesign Stavby, která vlastní Rezidence Štěpánka se do řízení aktivně zapojila.



Nejvyšší nabídku podala podle primátora Raduana Nwelatiho firma Rezidence Jičínská, která nabídla 12 tisíc korun za metr čtvereční. Stejnou částku nabídla i společnost TopDesign Stavby, jejíž dceřinou firmou je právě Rezidence Štěpánka. Ta ovšem navrhuje za pozemek zaplatit 93 milionů korun a přidat pozemky na Štěpánce, které si cení na 75 milionů. O pozemek mají ovšem zájem další čtyři subjekty.



„Hodnotu pozemků necháme posoudit minimálně dvěma znalci, nemyslím si ale, že budou mít takovou cenu,“ zamýšlí se primátor Nwelati. Rozhodnout by se mělo na zářijovém zastupitelstvu.



Na posledním takto velkém nezastavěném prostranství ve městě by měla vzniknout bytová zástavba a kancelářské prostory. Město však kromě finanční stránky věci bude u zájemců o pozemek hodnotit rovněž urbanistické provedení jejich záměrů, poměr zeleně a zastavěných ploch či řešení parkovacích kapacit.



Naopak na Štěpánce by si Nwelati dokázal představit – v případě, že by areál Koliby opět přešel do majetku města – cyklohotel, dětské lázně, nebo restauraci.