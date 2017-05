Tuhá zima se podepsala také na zřícenině

Mladá Boleslav - Zřícenina hradu Michalovická putna zatím zůstává veřejnosti uzavřena, a to minimálně do konce června. Důvodem je špatný stav památky, při kterém dochází k uvolňování kamenů a jejich následnému pádu.

Michalovická Putna.Foto: Josef Pilař

Podle ředitele Kultury města Mladá Boleslav Milana Prunera se na stavu Michalovické putny podepsala nejen letošní dlouhá a tuhá zima, ale také i roky, kdy se o ni nikdo nestaral.

„Po letošní zimě, která byla velmi mrazivá, začalo odpadávat kamení. Poté, kdy slezl veškerý sníh, a my jsme se vydali na obhlídku, zjistili jsme, že její stav je špatný," vysvětlil ředitel a dodal, že naposledy se do památky investovalo v roce 2000.

Celou situaci v současné době už řeší architekti společně s památkáři, kteří se momentálně snaží najít způsob, jak hrad zabezpečit, aby se mohl otevřít veřejnosti a zároveň dále nechátral.

„Pravděpodobně zde budou vytvořeny koridory a záchytné systémy tak, aby se zde turisté mohli bezpečně pohybovat," ujišťuje Pruner a dodává, že památku v dalších letech čeká několik větších zásahů.

„Příští rok už počítáme s tím, že práce budou probíhat za provozu nebo mimo hlavní sezónu," slibuje ředitel, který by byl rád, kdyby se celou věc podařilo vyřešit do začátku léta. „Záleží na průběhu prací, pokud to bude možné, rádi přivítáme první návštěvníky na začátku prázdnin."

Pruner také ubezpečuje, že není ohrožen letní kulturní program.

Uzavřena je pouze samotná zřícenina hradu. „Letní scéna je normálně otevřena a program bude zahájen podle plánu," sdělil Milan Pruner. První představení se zde odehraje již v sobotu 3. června, kdy vystoupí Městské divadlo Mladá Boleslav s komedií Byl to skřivan od Ephraima Kishona.