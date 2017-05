Třináct obcí ze středních Čech bojuje o titul Vesnice roku 2017

Boleslavsko - Mezi třinácti středočeskými obcemi, které se přihlásily do letošního 23. ročníku prestižní soutěže Vesnice roku, jsou i Cítov a Hostín z Mělnicka nebo Dolní Slivno z mladoboleslavského okresu. Na celorepublikovém seznamu je dalších více než dvě stě vesnic z celé České republiky, které se budou ucházet o Zlatou stuhu pro vítěze, Zelenou stuhu za životní prostředí, Modrou stuhu za společenský život nebo o Bílou stuhu za činnost mládeže.

Loňským vítězem Vesnice roku se stala obec Lípa na Havlíčkobrodsku.Foto: Deník/archiv

Na jaře, v květnu a červnu se uzavírají krajská kola. Vítěze soutěže vyhlásí ministerstvo pro místní rozvoj 16. září na Jarmarku venkova v Luhačovicích. Ministerstvo také rozdělí obcím až dvaatřicet milionů korun na jejich další rozvoj.

MLADOBOLESLAVSKO

Dolní Slivno jako jediná obec reprezentuje v soutěži Mladoboleslavsko.

Malá vesnice, jež má zhruba tři sta deset obyvatel, má rozhodně co nabídnout. „Chceme ukázat, jaku nás funguje komunitní život, a i když jsme poměrně malá vesnice, jsme schopni nabídnout místním kvalitní trávení volného času, aniž by museli někam dojíždět," představuje Slivno starosta Luboš Rambousek.

Obec se soutěže už jednou účastnila, a to v roce 2015, kdy dokonce za zdejší komunitní život získala diplom.

MĚLNICKO

Jedním ze dvou letošních účastníků soutěže z Mělnicka je Hostín, malá obec s asi třemi sty obyvateli. Podle starosty Jana Špytka zrálo rozhodnutí podat přihlášku do soutěže několik let. „Sám jsem sice od přírody nesoutěživý typ, ale rozumím potřebě ostatních pochlubit se svou obcí a porovnáním s ostatními se ujistit, že Hostín je skutečně příjemné místo k žití, " říká starosta.

Hostín nemůže hodnoticí komisi nabídnout žádnou významnou zvláštnost,

jeho největší devizou je komunita, která táhne za jeden provaz. „Protože jde o těžko prezentovatelné fluidum, chceme představit jednotlivé výstupy a výsledky hostínské pospolitosti," vysvětluje starosta. Termín návštěvy komise je už známý, do Hostína dorazív úterý 30. května 16 hodin.

Druhou obcí z Mělnicka je Cítov, obec s více než tisíci obyvateli. Ta není v soutěži nováčkem, úspěšná byla už několikrát, naposledy získala loni Bílou stuhu za činnost mládeže.

Starostka Marie Kulhánková Havelková ovšem nechce dopředu prozradit, co vše v obci do soutěže připravili, protože by to pro porotu nebylo překvapení.

NYMBURSKO

Nymbursko sice letos nemá pověstné želízko v ohni, zato se zdejší Kostelní Lhota uchází dokonce o evropský titul. Držitelka jednoho ze čtyř nejvyšších možných ocenění v rámci soutěže, Zelené stuhy za péči o zeleň a životní prostředí v roce 2016, přijala za vítězství nominaci do evropské soutěže Entente florale Europe (Evropská kvetoucí sídla).

Už se ví, že 15. července dorazí do obce delegace zástupců evropských zemí, aby si ji prohlédla. Obec se na ni připravuje už od podzimu, kdy lidé společně vysadili na návsi tři tisíce cibulí narcisů. Ovšem květiny stačit nebudou. Je třeba uspět v řadě náročných kritérií, která se přísně bodují. Jde například o propojení vnitřní části obce s okolní krajinou, nakládání s půdou, odpadové hospodářství a úspory energie. Důležité je zapojení občanů do dění v obci.

Vesnice roku

Cílem soutěže Vesnice roku je povzbudit obyvatele venkova k aktivní účasti na rozvoji svého domova, zveřejnit rozmanitost a pestrost programů obnovy jednotlivých vesnic a upozornit širokou veřejnost na význam venkova, ale také vyzdvihnout aktivity obcí, jejich představitelů a občanů, kteří se snaží nejen zvelebovat svůj domov, ale rozvíjejí i místní tradice a zapojují se do společenského života v obci. Přihlášené obce jsou hodnoceny v následujících oblastech: společenský život, aktivity občanů, podnikání, péče o stavební fond a obraz vesnice, občanská vybavenost, inženýrské sítě a úspory energií, péče o veřejná prostranství, přírodní prvky a zeleň v obci, péče o krajinu, připravované záměry, informační technologie obce a koncepční dokumenty.

