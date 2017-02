Třídu Václava Klementa zatím rozšíření nečeká

Region - Dobré i špatné zprávy přinese řidičům ve středních Čechách letošní rok. Zatímco na některých místech omezí provoz opravy mostů a silnic, jinde se nových vozovek nebo kruhových objezdů navzdory slibům nedočkají

Ilustrační foto.

Odklad řešení problému na frekventované silnici čeká Mladou Boleslav. Jde o avizované rozšiřování třídy Václava Klementa. Takzvané zkapacitnění silnice, která se v době střídání směn v automobilce mění skoro v parkoviště, mělo původně navázat na otevření Severovýchodní tangenty, spojky mezi Jičínskou ulicí a třídou Václava Klementa.

Přestože vybudování dalšího jízdního pruhu v obou směrech by už bylo reálné, neboť vykupování pozemků je téměř v cíli, podle náměstka primátora Jiřího Boušky by zatím nic neřešilo: „Rozšíření by sice urychlilo průjezd městem, ale na kruhovém objezdu v Kosmonosích by se doprava opět zasekla. Je nezbytné vyřešit podobu této křižovatky na rozhraní Boleslavi a Kosmonos."

Na přestavbu kruhového objezdu na mimoúrovňovou křižovatku za asi dvě stě milionů korun však město ani kraj zatím nedostanou od státu peníze. Ty už byly v tomto plánovacím období vyčerpány na stavbu tangenty.

Ani na křižovatce mezi Plazy a Kolomuty, která pamatuje desítky dopravních nehod včetně tragických, letos nevyroste kruhový objezd, po kterém řidiči léta volají.

Oprava mělnického nového mostu, kterým prochází silnice první třídy číslo devět, má začít už na jaře. Potvrdila to mluvčí Ředitelství silnic a dálnic Nina Ledvinová: „Předpokládáme, že stavbu zahájíme na přelomu března a dubna, přesný termín však záleží na počasí." Práce mají trvat přibližně sedm měsíců.

Oprava mostu má stát asi dvaatřicet milionů korun a výrazně zasáhne dopravu ve městě. „Po dobu rekonstrukce by měl být most většinou průjezdný kyvadlově přes semafory. Několikrát bude ovšem nutné most na několik dní pro veškerou dopravu uzavřít," uvedl místostarosta Milan Schweigstill, podle něhož budou moci řidiči osobních vozů jezdit v době úplné uzavírky přes most Josefa Straky. Nákladní vozy ale budou mít smůlu, ty město na druhý most přes Labe nepustí.

Další město na Labi, Nymburk, se starý most přes řeku zatím opravovat nechystá. Především místní řidiči však už třetí rok vyhlížejí slibovanou stavbu dvou kruhových objezdů na frekventovaných křižovatkách kolem vjezdu do nemocnice. Jenže ani letos v létě to přes nedávné sliby zřejmě nebude.

„Komplikují to především jednání s majiteli pozemku v přilehlém parku vedle železniční polikliniky. Do těch stavba objezdů zasáhne a jednání o odkupu pozemků jsou složitá," řekl místostarosta Jan Ritter, podle něhož je termín letních prázdnin nereálný. Původně přitom mělo jít o první polovinu loňského roku. Dopravní inženýr Pavel Fiala však vzhledem k uzavírkám jiný termín než letní prázdniny pro stavbu nedoporučuje. Zatím tedy zůstane provizorní kruhový objezd před budovou policejního ředitelství, na křížení Velkých Valů a Boleslavské se nic nezmění.