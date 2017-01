Těžbu štěrkopísku nechtějí. Přišli by o vodu!

Dolní Bousov - Přestože je v Dolním Bousově evidentně vhodné prostředí pro těžbu štěrkopísku, názor úřadu se ani po letech nezměnil. Stále je negativní.

Dolní BousovFoto: Město Dolní Bousov

Konec loňského roku opět rozdmýchal kauzu, kterou město řeší už zhruba deset let těžbu štěrkopísku v lokalitě Horního Bousova. Společnost, která těžbu provádí v sousedních Obrubech, předložila záměr krajskému úřadu a ten na konci listopadu zahájil zjišťovací řízení.

Po Vánocích záměr dostali na stůl i krajští radní. „Ve čtvrtek 5. ledna Středočeský kraj vydal usnesení, v němž souhlasí se záměrem 2. plánu otvírky, přípravy a dobývání části výhradního ložiska štěrkopísku Horní Bousov a nepožaduje další posuzování dle zákona o vlivech na životní prostředí," stojí ve vyjádření odboru životního prostředí. To Boleslavskému deníku sdělila mluvčí Středočeského kraje Helena Frintová.

Starosta Dolního Bousova Miroslav Boček zprávou ale příliš nadšený není, byť ji jako povinnou informaci obyvatelům museli zveřejnit na úřední desce. „Projekt se táhne už léta a týká se místních částí Bechov a Horní Bousov," upřesnil Miroslav Boček.

Připomněl, že když se začalo opět mluvit o rozšiřování těžby, obce Rohatsko a Dolní Bousov se postavily proti. „Vzniklo několik petic, máme i právníka, který nás zastupuje," konstatoval.

Obce se k záměru staví negativně zejména proto, že v lokalitě, kde by se mělo těžit, je spodní voda a hrozilo by tak, že by o vodu přišlo nejen město, ale i lidé, kteří ve zmíněných částem mají studně. Jako důvod ale zmiňuje i devastaci krajiny. „Zatím se bráníme a těžbu oddalujeme. Mám ale takový dojem, že těžba je jen otázkou času, " dodal Miroslav Boček.

Do konce roku 2016 se těžilo jen v Obrubech. V tomto tožisku budou v budoucnu probíhat již jen sanační a rekultivační práce podle schváleného plánu rekultivace.