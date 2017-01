Telefonních budek na Boleslavsku ubývá

Mladoboleslavsko - Zlatá éra veřejných telefonních automatů už je dávno pryč. Lidé volají hlavně z mobilních telefonů.

Lidé vyměnili pouliční telefonní přístroje za mobilní telefony. I proto telefonní budky a automaty postupně mizí z ulic. Brzy se to bude týkat i pěti telefonních automatů v historickém centru Brna.Foto: DENÍK/Attila Racek

Doba, kdy automaty na ulicích a poštách byli jediným způsobem, jak se spojit s lidmi na druhé straně země, je nenávratně pryč.

Přesto i dnes na ulicích měst a obcí na Mladoboleslavsku stojí telefonní automaty, konkrétně jich je kolem sto dvaceti, před deseti lety jich přitom bylo minimálně dvakrát tolik.

Hlavním důvodem, proč budky z ulic mizí, je podle mluvčí společnosti O2 Lucie Pecháčkové neefektivnost jejich další údržby.

„Snižování počtu telefonních automatů je přirozený proces. Stále více lidí v dnešní době vlastní mobilní telefon, proto také volání z budek nevyužívají," připomněla mluvčí telekomunikační společnosti, která některé automaty provozuje sama na komerční bázi a některé ze zákona na základě takzvané univerzální služby.

Podle Lucie Pecháčkové zažívaly telefonní budky svou zlatou éru ve dvou různých obdobích.

„Nejprve to bylo v období Československé socialistické republiky, tehdy zejména kvůli nedostatečnému počtu a kapacitě telefonních ústředen. Na přidělení telefonu přímo do svých bytů tehdy lidé museli čekat řadu let. Druhý vrchol nastal po polovině devadesátých let minulého století, kdy vzrostl počet veřejných telefonních automatů v republice až na přibližně třicet tisíc," upřesnila.

O každém telefonním automatu má společnost O2 přesné informace. Například o tom, kolik bylo z konkrétního automatu uskutečněno hovorů, kolik peněz je v kasičce či zda je automat v pořádku.

„Každý přístroj se totiž v pravidelných intervalech hlásí na centrálu a my tak můžeme celou síť průběžně monitorovat," připomněla mluvčí společnosti O2 a dodala, že nejvíce lidé z budek volají do mobilních sítí.