Talentované děti mohou v Boleslavi vyhrát padesát tisíc korun

Mladá Boleslav – Na vlně popularity televizním talentových soutěží se před pěti lety svezla i Mladá Boleslav. Tehdy se totiž uskutečnil první ročník soutěže Boleslavsko hledá talent.

Druhý ročník Boleslavsko hledá talent vyhrálo pěvecké trio El Clavitos.Foto: Deník/Martin Weiss

Na rozdíl od slavnějších kolegů byla ale tahle soutěž určená výhradně dětem od osmi do osmnácti let, které jsou z Mladé Boleslavi, nebo tady navštěvují některou ze škol.



„Cílem je nalézt výjimečné, mimořádně šikovné a cílevědomé děti a ty následně podpořit a ocenit. Výherce získá finanční podporu až 50 tisíc korun pro rozvoj svého talentu," vysvětlil náměstek primátora Daniel Marek, člen nadačního fondu Šance pro děti, který za pořádáním akce stojí.



V této soutěži nejsou žádné kategorie, staví tak vedle sebe úspěšné děti z nejrůznějších oborů. Dítě nemusí mít samé jedničky, může však být šikovné, zručné, může mít nápad pro nějaký projekt, který by někomu, nebo něčemu pomohl.



„Chceme dát šanci všem, dítě může mít mimořádné znalosti i z oborů, ve kterých je těžké vyniknout, nebo pro ně žádná soutěž neexistuje. Soutěžícím tak může být skutečně kdokoliv," vysvětluje náměstek Marek.



V prvním ročníku soutěže vyhrál judista Jakub Görög, talentovaný sportovec, kterému výhra pomohla zaplatit účast na dalších prestižních turnajích.

O dva roky později, kdy se konal druhý ročník, si první cenu odnesly tři mladé zpěvačky, vystupující pod názvem El Clavitos.



Nebodovali ale zdaleka jen sportovci a umělci, v prvním ročníku se na stříbrné příčce místě například kouzelník a student gymnázia David Foltýn, v tom minulém zase získal zvláštní cenu poroty módní návrhář Martin Burger. I díky podpoře soutěže se mu na podzim minulého roku povedlo uspořádat první vlastní módní přehlídku, která měla v Boleslavi velký úspěch.



Talentované děti, které by se chtěly předvést v letošním ročníku, mají ještě pár dní na rozmyšlenou, Uzávěrka přihlášek už je tento týden, v pátek 13. ledna.



Soutěž proběhne v několika vyřazovacích kolech, vítězové se budou vyhlášeni na slavnostním finále v dubnu 2017. Chybět nebude ani hvězdná porota, v níž v minulosti zasedl třeba Tomáš Klus.