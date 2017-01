Světový rekord: auto a 275 lidí v bublině

Mladá Boleslav - Vzdělávací centrum Na Karmeli bylo dějištěm pokusu o zápis do Guinessovy knihy rekordů. Do bubliny se povedlo vměstnat 275 lidí a novou Škodu Kodiaq. Cesta k tomu ale nebyla snadná.

Na Karmeli padl rekord v počtu lidí v jedné bubliněFoto: Škoda Auto

Zápis do české knihy rekordů má totiž přísná pravidla, která musí rekordman i jeho dílo splňovat.



Bublinář Matěj Kodeš, který v tomto oboru patří k úplné špičce, už má ale s rekordy několik zkušeností, sám jich totiž drží celou řadu.



„Nápad překonat největší počet lidí spolu s autem v jedné bublině mě samozřejmě nadchl. Spojit to navíc s uvedením českého auta na trh, to už znělo jako výborný plán," uvedl Matěj Kodeš.



A tak se ve středu hodinu před polednem začal tenhle výborný plán realizovat. Škoda Kodiaq zaujala místo v první řadě, a kolem ní se mělo shromáždit minimálně 215 lidí.

„Poslední rekord, který v této oblasti drží můj předchůdce, je totiž 214 lidí," vysvětlil Matěj Kodeš.

Jako figuranti posloužili studenti ze 14 tříd Středního odborného učiliště strojírenského Škoda Auto. Původní plán zněl, že by to mělo být studentů lidí. „Nakonec se ukázalo, že jich jsme schopní nacpat do prostoru pro bublinu ještě víc, takže aby jim to nebylo líto, nakonec jsme využili všech 275 mladých lidí," upřesnil bublinář.

Obří bublina vznikala s pomocí bublinové konstrukce s délkou 11 metrů, šířkou 7,5 metru a výškou 3 metry.



Úspěch pokusu o rekord potvrdil nezávislý inspektor agentury Dobrý den a také tři svědci, náměstek primátora Daniel Marek, ředitelka boleslavského divadla Janeta Benešová a autorka tohoto textu. „Moc jsem se u toho bavil, ale už jsem měl obavy, že se to nepovede, vyšel asi až desátý pokus," okomentoval akci náměstek primátora Marek.



Pro uznání světového rekordu bylo nutné dodržet řadu přísných kritérií, proto byla celá akce pečlivě připravena. Například to, že všechny osoby uvnitř bubliny musely být vyšší než 156 centimetrů, takže bylo nutné téměř tři stovky lidí přeměřit.



„Byla to legrace, ale protože jsme stáli uvnitř prostoru téměř jako první, ke konci nás už dost bolely nohy. A když se začalo řešit, že je v aule z jedné strany průvan, který trhá bublinu, upřímně jsem se vyděsil, že tam ty dvě hodiny stojíme zbytečně," svěřil se se svými dojmy student Honza.



Atmosféra byla skutečně napjatá, v jednu chvíli už se zdálo, že pokud se nepovede zjistit, odkud na bublinu fouká, veškerá snaha bude marná. Pak ale přihlížející diváci utvořili „hradbu" z těl a bublina se podařila.