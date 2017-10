Studenti mají zájem o politiku i o volby

Mladá Boleslav - Mladí lidé mají o volby pravděpodobně větší zájem, než by se na první pohled mohlo zdát. Studenti svým přehledem a orientací na politické scéně často předčí i některé dospělé. Alespoň na mladoboleslavském Gymnáziu Dr. J. Pekaře, kde se včera uskutečnily studentské volby, o které byl mezi dospívající mládeží velký zájem. Ani ne dvě hodiny po začátku hlasování měla většina studentů odvoleno.

V Mladé Boleslavi možnosti zapojit se do studentských voleb přitom využily pouze dvě školy. Vlastimil Volf, ředitel Gymnázia Dr. J. Pekaře, si myslí, že je potřeba zájem o politické dění ve studentech podporovat a připravit je na to, co by v dospělosti měla být jejich povinnost. „Dnešní mladí lidé jsou zvyklí, že vše získají snadno. Skutečný život a problémy jakoby se jich netýkaly, z čehož vyplývá i laxní přístup k politice. O dění kolem sebe se jednoduše nezajímají. Studentské volby jim tak dávají jedinečnou příležitost vyjádřit se, sdělit svůj názor a rovněž jim pomáhají pochopit, že na každém vhozeném hlasovacím lístku záleží,“ vysvětluje ředitel proč škola možnosti studentských voleb využila a upozorňuje i na neobvyklý způsob výběru politické strany u mladých lidí.

„Nemám pocit, že by studenti dlouze a pečlivě pročítali volební programy jednotlivých stran. Ruku na srdce, kdo z nás to dělá? U mladých při rozhodování hraje velkou roli i nezvyklý název strany. Například Piráti, ti svým pojmenováním pozornost rozhodně přitahují a v mladých budí velkou zvědavost,“ upřesňuje Volf, který oceňuje velkou účast studentů. „Studentské volby se u nás konají podruhé a podle mého vzbudily u našich žáků letos o něco větší pozornost, než tomu bylo v roce loňském,“ pochvaluje si ředitel své žáky s tím, že na orientaci v otázkách politiky má vliv i rodina. „Někteří studenti mají solidní přehled, a to částečně i proto, že doma není politika tabu a o aktuálním politickém dění se běžně diskutuje,“ zamýšlí se Volf.



I studenti si možnost zúčastnit se voleb nanečisto pochvalovali. „Byla by škoda, kdybych tuhle šanci propásla. Určitě bude zajímavé porovnání výsledků studentských voleb a voleb klasických,“ řekla osmnáctiletá Eliška Trojáková.

