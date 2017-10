Stříbrný šíp zastaví i v Mladé Boleslavi

Mladá Boleslav – Významnou událost dnes zažije mladoboleslavské hlavní nádraží. Přibližně v 10 hodin by se na zdejších kolejích měl objevit vlakový unikát, kterým je Stříbrný šíp. Tento motorový vůz byl vyroben na konci třicátých let minulého století, a to pouze jediný kus. Stříbrný šíp je tak skutečným skvostem české železniční techniky.

Tato jedinečná událost je uspořádána při příležitosti integrace železnice v oblasti Mladoboleslavska do Pražské integrované dopravy, což je velmi důležitý krok pro dopravu a cestování mezi Prahou a Středočeským krajem.



“Jedná se o další významný krok,” říká František Petrtýl, radní Středočeského kraje pro oblast dopravy. Pro cestující to znamená, že doklady Pražské integrované dopravy budou moci využívat v některých vybraných osobních a spěšných vlacích a rovněž v některých rychlících. Souběžně bude na nádraží probíhat i slavnostní program právě v rámci zapojení mladoboleslavské železnice do Pražské integrované dopravy. Město automobilů pak Stříbrný šíp opustí kolem poledne, v rámci slavnostní jízdy bude ale ještě k vidění kolem 12.40 také na železničním nádraží v Mnichově Hradišti. ČTĚTE TAKÉ: Vlakem do Boleslavi lze nově jet s pražskou jízdenkou

