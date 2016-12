Strážníky z Hradiště propůjčí do Březiny

Mnichovo Hradiště - Přestože je Březina samostatnou obcí, kde žije něco málo přes čtyři stovky obyvatel, na bezpečnost tam budou dohlížet strážníci.

Městská policie. Ilustrační foto.Foto: DENÍK/ Michal Bílek

Na základě smlouvy si je „půjčí" z Mnichova Hradiště. Záměr, který na popud tamního starosty Radoslava Drázského v pondělí řešili mnichovohradišťští zastupitelé, prošel hladce. Ruku bez námitek zvedlo všech dvacet politiků napříč jednotlivými stranami.

„Největší problém tady máme s neukázněnými řidiči. Jsme totiž obcí, kde je sjezd z dálnice, a tak šoféři u nás často šlápnou na plyn nehledě na povolenou padesátku," upozornil na největší úskalí starosta Březiny.

Byl by proto rád, kdyby se městští policisté soustředili především na měření rychlosti. „Automobilový provoz v obci je opravdu silný. Navíc řidičům hraje do karet i příznivý rovinatý terén. Ten je ale ve směru z Mnichova Hradiště riskantní," poznamenal Radoslav Drázský.

Rovinu totiž v centru Březiny střídá pravotočivá zatáčka a za ní zhruba sto metrů zastávka autobusu s přechodem pro chodce. Kolem hlavní silnice ale chybí chodník, a tak místní chodí po krajnici komunikace a věří, že vozidla zpomalí.

Zkontrolují příměstské části i Březinu

Jak na jednání zastupitelů uvedl Ondřej Lochman, starosta Mnichova Hradiště, tamním strážníkům, kteří se řídí pokyny náčelníka Petra Koženého, se trasa prodlouží jen o několik kilometrů. Denně totiž vyjíždí kontrolovat bezpečnostní situaci do příměstských částí, mimo jiné i do Hradce a Olšiny, které právě s Březinou sousedí.

Spolupráce by probíhala na základě smlouvy, která bude obsahovat mimo jiné také sumu. Podle Radoslava Drázského by služba strážníků měla vyjít maximálně na 30 tisíc za rok, náklady na jednoho strážníka za hodinu počítají s tři sta korunami. „Je to výhodná sazba pro obě strany. Navíc s městem už delší dobu spolupracujeme. Umožnili jsme totiž, aby osm mnichovohradišťských dětí docházelo do naší mateřinky," vysvětlil starosta Březiny.

Ten si také od kontroly strážníků slibuje, že se už konečně budou nějakým způsobem řešit případná nedodržení vyhlášky o nočním klidu na místním letišti. Dosud tam strážníci neměli žádnou pravomoc. To by se ale mělo změnit.

V ostrém provozu se auto městské policie a hlídky objeví v Březině už v únoru příštího roku.