Strážníky v Benátkách nahradí preventisté

Benátky nad Jizerou - Posledním dnem, kdy se ulicemi Benátek nad Jizerou mihnou strážníci ze sousední Lysé nad Labem, bude tato sobota. Poté veřejnoprávní smlouva spolupráce obou měst definitivně skončí. Záměr před Vánoci posvětili i tamní zastupitelé

Městská policie. Ilustrační foto.Foto: DENÍK/ Michal Bílek

Jak ale upozornil starosta Jaroslav Král, bezpečnost narušena nijak nebude. „Během příštího roku významně posílíme kamerový systém v ulicích a přijmeme nejméně dva preventisty," vysvětlil Jaroslav Král.

Ke zrušení smlouvy se strážníky vedl fakt, že služba městské policie za rok a půl nesplnila očekávání benátecké radnice. Navíc vedení Lysé už tuto spolupráci nechtělo dále podporovat.

Do Benátek se tak vrátí osobní vozidlo, které město pro potřeby strážníků koupilo za zhruba půl milionu. Nově bude sloužit právě preventistům. „Celou záležitost chceme mít vyřešenou do čtvrt roku. Preventisty, kteří budou chodit ulicemi a upozorňovat obyvatele, vybereme s pomocí Pavla Krpálka, ředitele Kontaktního pracoviště Úřadu práce v Mladé Boleslavi, ze seznamu uchazečů o zaměstnání," upřesnil starosta s tím, že je to běh na dlouhou trať.

Benátky nejsou ale prvním městem, kde preventisté fungují. Minulý rok v červnu vyrazili do ulic v Mladé Boleslavi, od srpna se k projektu přidalo i Mnichovo Hradiště.

Na rozdíl od posledních dvou měst, kde preventisté spolupracují se strážníky, v Benátkách se spojí s policisty. „S vedoucím územního odboru Dušanem Žďárským připravujeme memorandum o bezpečnosti. V dokumentu jsou zakotveni nejen zmínění preventisté, ale i pravidelné schůzky s novým vedením zdejší policie," dodal Jaroslav Král.