Strážníci s Jehlou pročistí město od stříkaček

Mladoboleslavsko – Není den, aby strážníci během služby nesbírali použité injekční stříkačky, na něž upozorňují sami obyvatelé. Často je nemusí ani hledat. Narazí na ně v parku, pod lavičkou, v trávě, na dětském hřišti a občas i v parkovacím domě na Staroměstském náměstí.

Městská policie z Mladé Boleslavi bude jednou z třiceti, která se zapojí do akce Jehla.Foto: Deník / Růžková Lucie

Možná právě proto se mladoboleslavská městská policie v čele s ředitelem Tomášem Kyptou připojí k celostátní akci Jehla, která do boje s injekčními stříkačkami vyrazí už v úterý 18. dubna.

„Sběr použitého infekčního materiálu po narkomanech je činnost, kterou strážníci dělají v rámci své každodenní práce," sdělil Tomáš Kypta a hned ukázal několik čerstvých případů z poslední doby.

Například v pátek odpoledne jednu nalezl občan v Novém parku. Jen o několik hodin později volal na linku 156 obyvatel panelového domu v ulici 17. listopadu, kde se ve sklepě povalovalo hned několik injekčních stříkaček. A o víkendu nebyla ušetřena ani Národní přírodní památka Radouč. Zatím poslední případ, o kterém Tomáš Kypta informoval, je z pondělí ze Železné ulice.

„Minulý rok jsme v Mladé Boleslavi sesbírali 735 kusů stříkaček, to je skoro dvě denně. A je to dokonce více než v roce 2015. Tehdy jich bylo 641," vypočítal ředitel městské policie. Zatím nejvíce jehel ukazuje statistika z roku 2013, celkem 1439 kusů.

Podle zástupce ředitele mladoboleslavských strážníků Ondřeje Kubaly jsou obyvatelé města k nálezům stříkaček čím dál více všímavější. Přičítá to preventivním akcím, s nimiž městská policie přijíždí za žáky do základních škol i za seniory do domů s pečovatelskou službou.

„Organizujeme specifickou protidrogovou prevenci nazvanou Bezpečné chování na ulici, a to už u dětí v mateřských školách. Program Stop závislostem máme zase připravený pro žáky základních škol," vysvětlil Ondřej Kubala s tím, že nezapomínají ani na jejich starší vrstevníky na středních školách a učilištích.

Přestože Bakov nad Jizerou má přes tři a půl tisíce obyvatel, ani jim se problémy s odhozenými stříkačkami nevyhýbají. Nicméně není to v takovém měřítku jako v sousední Mladé Boleslavi. „Jehly sbíráme jen sporadicky. Minulý rok jsme do sběrného boxu uložili tři kusy stříkaček, letos zatím ještě ani jednu," řekl Aleš Konývka, ředitel bakovských strážníků.

Poznamenal, že je obvykle nalézali v parcích, případně na odlehlých místech, kde narkomani měli klid na aplikaci drogy.

V Bakově se dosud nestal případ, kdy by se například některé z dětí poranilo o odhozenou jehlu na hřišti. V Mladé Boleslavi to Ondřej Kubala nepotvrdil, ani nevyvrátil. „Děláme všechno proto, aby se to nestalo," konstatoval.

V Bělé pod Bezdězem obyvatele trápí nejen odhozené stříkačky na veřejných prostranstvích, ale i dealeři, kteří drogy prodávají narkomanům. V minulém roce tam policie zadržela hned několik pachatelů, kteří vyráběli pervitin. A letos se stejný případ opakoval. Na konci února v Bělé, o měsíc později v Mladé Boleslavi.

Do celorepublikové akce Jehla se v úterý zapojí 410 strážníků z 30 měst. Kromě Mladé Boleslavi je dalším zástupcem středních Čech Rakovník a Kladno. Hlídky budou vybaveny boxy na infekční materiál, kleštěmi, dlouhými pinzetami i dezinfekcí a rentgenovat budou primárně dětská hřiště a pískoviště, stezky, ale i parky a odpočinkové zóny.