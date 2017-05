Spory vedou k novým volbám

Boleslavsko – Pět zastupitelů podle zákona stačí. Neshody mezi nimi ale mohou obce na čas ochromit.

Volební období stávajících zastupitelů měst a vesnic se v letošním roce přehouplo do druhé poloviny. Přesto už má řada obcí za sebou mimořádné volby. Většinou kvůli tomu, že někteří zastupitelé složili svůj mandát, takže se počet členů samosprávy dostal pod nadpoloviční většinu nebo jich zůstalo méně než pět, což je zákonem stanovený nejnižší počet.

Mnohé obce ovšem nejsou před volbami schopné více než pět lidí na kandidátky vůbec sehnat. Buď je většina místních lidí v důchodovém věku, kteří už se na veřejném dění nechtějí podílet, nebo je počet obyvatel vesnice velmi nízký. A každý má dost své práce.

Čekání na mimořádné volby přitom brzdí schvalování zásadních projektů, například oprav silnic za peníze z dotací, nebo územních plánů.

Ve Klích na Mělnicku budou lidé volit předčasně nové zastupitele příští sobotu. Příčinou vyhlášení voleb je loňská rezignace čtyř ze sedmi zastupitelů. A náhradníci práci v samosprávě odmítli.

Tři z odstoupivších zastupitelů vysvětlili své rezignace nesouhlasem se způsobem vedení obce. Kandidátní listiny musely být podány do poloviny března. Nakonec se jich sešlo pět.

Volební lístky dostanou voliči do rukou až tři dny před volbami, kdy je najdou ve svých poštovních schránkách. Už teď se s nimi ale mohou seznámit na webových stránkách obce.

Před dvěma lety řešili podobný problém i ve Zlosyni.

Po odstoupení dvou zastupitelů i jejich náhradníků totiž v samosprávě ve Zlosyni zůstali pouze tři lidé. A až do předčasných voleb měli omezené pravomoci.

Na Nymbursku zasedlo po posledních komunálních volbách do zastupitelských křesel pouhých pět zastupitelů v pěti obcích, Černíkách, Kolajích, Vlkově pod Oškobrhem, Vrbové Lhotěa Žitovlicích.

V Kolajích se kvůli odstoupení jednoho ze zastupitelů musely konat mimořádné volby loni v létě. Podle starostky Michaely Brožové Burdové by obec ráda navýšila počet zastupitelských mandátů, není to však možné.

„Žije u nás devadesát obyvatel, přes polovinu z nich je v důchodovém věku. Byli jsme rádi, že jsme dali dohromady aspoň těch pět. A to jsme museli mnohé slíbit," říká starostka vesnice, která měla kvůli novým volbám problém s přípravou územního plánu.

V sousedním Vlkově pod Oškobrhem už čtvrté volební období funguje pětičlenné zastupitelstvo bez problémů. „Jsme rádi, že seženeme pět lidí, na druhou stranu se nám ještě nestalo, že by někdo odstoupil a museli bychom vyhlásit nové volby," potvrdila starostka Vladimíra Bartůňková.

Dosáhnout stálého pětičlenného týmu bývá složité také v Niměřicích na Boleslavsku. Starosta Petr Svárovský připomněl, že sehnání dostatečného počtu kandidátů předchází dlouhé přemlouvání a přesvědčování. O zvýšení počtu zastupitelů tam proto ani kvůli riziku předčasných voleb vůbec neuvažují.

Starosta Svárovský budev příštím roce v čele obce už dvacet let a uvažuje o tom, že by skončil. Už teď se přitom bojí, že za sebe nesežene náhradu.

Pětice zastupitelů je rovněž v Neveklovicích. Také starosta Petr Hladík přiznává, že sehnat lidi, kteří by byli ochotni pracovat v samosprávě, je náročné. „Každý má dost své práce a nikomu se nechce dělat ještě něco navíc. Jsme rádi, že nás je pět, i když nepopírám, že by bylo lepší, kdyby bylo zastupitelstvo početnější," posteskl si starosta.

Další malou vsí na Boleslavsku, která má pouze pětičlenné zastupitelstvo, jsou Řitonice. Starosta Josef Pavlíček to ale považuje za výhodu. „Máme zhruba osmdesát obyvatel a podle mě by nemělo smysl mít více zastupitelů. Byla by to především zbytečná finanční zátěž pro obecní pokladnu. Navíc se pět lidí spíš dokáže domluvit na podstatných věcech než třeba sedm," poznamenal starosta.

Obce mají čas na případné zvýšení mandátů v samosprávě až do léta příštího roku. Podle zákona o obcích se totiž počet zastupitelů na další volební období stanoví nejpozději do pětaosmdesáti dnů před termínem následujících voleb. A ty se konají za rok na podzim.

Mimořádné volby se odehrály také v obcích Opočnice a Podmoky na Nymbursku, které mají po sedmi zastupitelích. Podobně jako ve Klích na Mělnicku se tam samosprávy rozpadly po odstoupení několika zastupitelů, kdy se jejich počet dostal pod nezbytnou nadpoloviční většinu. Příčinou bylyv obou vesnicích neshody mezi zastupiteli.