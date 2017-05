Spor o májku skončil smírem a výkupným

Mnichovo Hradiště/Ptýrov – Hradišťáci i Ptýrovští žili v posledních dnech případem ukradené májky. Spor ale skončil smírem a výkupným v podobě sudu piva.

Májku postavil na náměstí v Mnichově Hradišti parlament dětí a mládeže, vydržela tam ale jen pár hodin. Místním ji podle dávné tradice sebrali před nosem mládenci z Ptýrova. Nečekali ale, že nevinný žertík vyvolá silné emoce.

V Mnichově Hradišti se krádež nesetkala s pochopením. Partička, která ji měla na svědomí, byla dokonce označena za vandaly a ožraly. Ozývaly se i hlasy, že mladíci májku neukradli městu, ale dětem.

I když to vypadalo, že se z nepříjemné situace bude těžko hledat cesta, přišel šťastný konec. Májka opět zdobí Masarykovo náměstí. A ptýrští mládenci se těší, až si vypijí sud piva, který získali jako výkupné. Navíc si to na společném setkání zástupců parlamentu dětí a mládeže, spolku Žijeme pro Hradiště a vesnice Ptýrov všichni vyříkali a celé věci se dokonce zasmáli.

Hlavní iniciátor vykoupení májky, Ondřej Knobloch ze Spolku Žijeme pro Hradiště navíc pozval Ptýrovské na zářijovou sousedskou slavnost. „To, co se stalo, nás všechny mrzelo. Především děti z parlamentu, které si s májkou daly neskutečnou práci. Vztahy mezi Hradištěm a Ptýrovem byly vždy dobré a teď se ještě upevnily. Do dalších let bychom si asi měli společně stanovit nějaká pravidla, aby k podobným nedorozuměním nedocházelo," řekl Knobloch a shodl se s ostatními, že na celé situaci je pozitivní, že se do povědomí lidí dostanou opět staré zvyky, na které se dávno zapomnělo.

Všichni také ocenili práci parlamentu, který zvyk stavění májky v Hradišti před rokem zavedl. „V příštím roce si budeme májku střežit jako poklad," řekl s úsměvem na závěr Knobloch.