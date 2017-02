Spokojený domov: ve svém díky němu žije dvě stě lidí

Mladá Boleslav - Celé dny tráví na cestách, aby umožnili starým, nemocným či hendicapovaným lidem, kteří už se o sebe sami nedovedou postarat, trávit jejich dny v pohodlí vlastních domovů. Ošetřovatelky a ošetřovatelé Spokojeného domova, organizace, která poskytuje terénní sociální služby v třiašedesáti obcích na ploše tří krajů, jsou neustále v pohybu a pro řadu klientů je jejich návštěva oblíbenou částí dne

Asistentka ze Spokojeného domova pomáhá klientovi se čtením.Foto: Petr Novák

Představu o tom, jak náročná práce ošetřovatelů je, nám poskytnou čísla za loňský rok. Během něj tým Spokojeného domova nacestoval v součtu 143 tisíc kilometrů a u klientů strávil 33 tisíc hodin. To, že práce této již tradiční organizace založené v roce 2004, má smysl, dokládá stále se zvyšující počet klientů. Vloni překročil hranici dvou set a nadále roste.



„Rok 2016 byl pro nás rokem změn. A musím říct, že změn pozitivních," hodnotí spokojeně – jak také jinak – Petr Novák, který má ve Spokojeném domově na starosti propagaci.



V první řadě se organizace dočkala důstojného zázemí, ve kterém nyní sídlí vedení Spokojeného domova, jež bylo dosud po různu rozeseto. Hlavním stanem společnosti jsou podkrovní prostory v Domě Ludmila ve Veselé u Mnichova Hradiště, který ukrývá několik malometrážních pečovatelských bytů a jehož vznik iniciovala zakladatelka Spokojeného domova a ředitelka Malyry, nestátního zdravotnického zařízení, Kamila Sedláková. Kromě oficiálních schůzek či školení tyto bezbariérové prostory nově slouží jako klubovna a po dohodě jsou k dispozici také veřejnosti. Na 21. únor se tu například chystá první setkání neformálního spolku genealogů.



Právě ve Veselé, ale také v Mnichově Hradišti či Mladé Boleslavi lze zastihnout novou kontaktní osobu pro celé Mladoboleslavsko Denisu Hynkovou. Tu lze kontaktovat na čísle 774 341 170.



Organizace vloni významně rozšířila řady svých klientů, když vzala na sebe péči o obyvatele domu s pečovatelskou službou ve Vlastibořicích mezi Turnovem a Českým Dubem, a to na přání vedení obce, které hledalo zkušené poskytovatele těchto služeb. Vedle péče o klienty, kteří se o sebe nedovedou sami postarat, rovněž pokračuje v poskytování osobní asistence hendicapovaným dětem na turnovské základní škole ve Zborovské ulici. I zájem o tuto službu má stoupavý trend.



Vloni rovněž Spokojený domov navázal svou první zahraniční spolupráci – vzájemně se inspiruje se slovenskou organizací Seniorka, která rovněž poskytuje terénní služby, avšak ve zcela jiném legislativním rámci. Navíc jde o organizaci s celostátním působením.



A co nového se chystá na letošní rok? Na 1. duben například Bál Spokojeného domova, jehož dějištěm bude restaurace Na Veselce v Nové Vsi u Bakova, dále třeba další besedy s hercem a dabérem Václavem Knopem, jenž je oficiální tváří organizace, nebo další ročník Bousovského šachování.



Zaujala vás činnost Spokojeného domova? Podle Petra Nováka si ji můžete vyzkoušet na vlastní kůži – hledají se zaměstnanci jak na hlavní, tak na brigádnický pracovní poměr.