Sokolovna má měděnou střechu díky pamětníkovi

Mladá Boleslav - Zvon ze sousedního gymnázia odbíjí celou hodinu a zapadající slunce na nové střeše boleslavské sokolovny vytváří pozoruhodnou světelnou show. Sokolové se totiž rozhodli obnovit střechu, do které už zatékalo, v její původní nádheře, tedy v měděném provedení.

Starosta boleslavského Sokola Miroslav Jirounek připomněl, že sokolovna dostala novou střechu po více než 40 letech. „Je vlastně zásluhou našeho nejstaršího člena, Jindry Hese, že je měděná. Ten je totiž ještě pamětníkem té původní, která měděná byla," řekl Jirounek. O materiálu prý bylo rozhodnuto okamžitě. Z úcty k předkům, kteří sokolovnu vybudovali vlastním nákladem a otevřeli v roce 1905, nepřipadal levnější materiál v úvahu.

Tělocvičná jednota se však do smělého podniku mohla pustit pouze díky dotaci z ministerstva školství, kterou se podařilo navíc získat až na několikátý pokus. Celá výměna krytiny totiž stála 4,7 milionu korun. Sokolové nakonec z celkových nákladů zaplatili desetinu, další desetinu uhradilo město a 80 procent činila zmíněná dotace.

„Plochy střechy mají v součtu asi tisíc metrů čtverečních, z toho zhruba 600 metrů tvořil donedávna pozinkovaný plech, který jsme nahrazovali mědí. Zbytek bylo pět vrstev staré a mnohokrát opravované lepenky," popsal Radovan Šrámek, jednatel firmy, která rekonstrukci prováděla.

Dokončovací práce pokračovaly až do konce tohoto týdne, už ve středu však byla nová střecha slavnostně představena. Prohlédnout si ji přišel třeba předseda Poslanecké sněmovny Jan Hamáček, náměstek primátora Jiří Bouška, který tentýž den otevíral opravené hřiště na 5. základní škole, nebo zástupkyně sousedů, ředitelka městského divadla Janeta Benešová.

„V jedné krásné budově sice sedím, jen ji bohužel nevidím. Tu vaši ale ano, a to si nedovedete představit, jak nádherně se na té nové střeše odráží vycházející a zapadající sluníčko," podotkla uznale.

Výměna děravé střechy byla pro sokoly prioritou. Do interiéru zatékalo a opravy polykaly stovky tisíc. Jen náklady na opravu několika metrů čtverečních v průčelí směrem do Palackého ulice byly vyčísleny na 250 tisíc korun.

Opravy sokolovny, která je od roku 2013 kulturní památkou, zdaleka nekončí. „Při odstraňování starých krytin se ukázalo, že omítky a štukové výzdoby jsou poměrně křehké, takže štukové práce budeme dodělávat v letních měsících," doplnil Jirounek. Na opravy a zpevnění stále čekají také balustrády, na které by měla přijít řada v následujících letech.

Velké investice budou brzy proudit také do suterénních prostor sokolovny, zejména do bazénu, který se napřesrok opět probudí k životu, i do jeho sousedství, které čeká odvlhčení. Investorem bude tentokrát město, které má financováním oprav sokolům částečně kompenzovat nájem bazénu.