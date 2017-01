Sníh padá, půjčovny mají žně. Vedou lyže nad snowboardy a kompletní sety

Mladá Boleslav - Díky mrazům a pravidelným zásobám čerstvého sněhu se rozjela lyžařská sezona nejen na horách, ale také v půjčovnách lyží. Jsou v kurzu stále snowboardy, nebo vedou lyže? A kolik stojí půjčení v Mladé Boleslavi v porovnání s horami?

Půjčovny lyží a ostatního zimního vybavení zažívají dobrou sezonuFoto: Ilustrační foto: Deník/Karel Pech

Přestože by se na první pohled mohlo zdát, že Mladá Boleslav je spíše městem automobilů a zájem tak bude převážně jen o indoorové sporty, opak je pravdou. V zimě to obyvatele do hor více než láká.

Provozovatelé půjčoven zimních potřeb se shodují, že jedou na plné obrátky. „Častou praxí je, že si lidé půjčí celý set, tedy lyže, případně snowboard, boty, hůlky, ale také přilbu, případně chránič páteře," vyjmenovává zaměstnanec jedné z půjčoven. Doba půjčení se různí.

„Převažuje na týden, a to zejména u těch lyžařů či snowboardistů, kteří si vybavení chtějí nejdříve vyzkoušet, případně by se jim nevyplatilo mít vlastní," dodává s tím, že výjimkou není půjčení na jeden den, případně na víkend.

Zatímco ještě před dvěma až třemi lety bylo běžné, že snowboardisté na svahu značně převažovali, dnes je podle půjčoven realita obrácená. Lyžařů je v současné době více než jezdců na „prknech".

Ceny v Boleslavi versus na svazích

Pokud si lyžařské vybavení půjčíte v Mladé Boleslavi, zpravidla to bude o něco levnější, než na svazích hor. Jenže, půjčovny ve městě bývají v rozjeté sezoně „přebrané", kdežto půjčovny u sjezdovek mívají často větší zásobu velikostí. Nelze to však tvrdit paušálně. Záleží na velikosti lyžařského areálu, nabídce, zájmu a pochopitelně i složení návštěvníků.

Ceny půjčovného se liší hlavně podle doby a zda jde o dospělého či dítě. Školáci si v Mladé Boleslavi mohou půjčit kompletní vybavení od 100 korun, ale také za 200 korun na den, na víkend od 200 korun a na týden od pětistovky, ale i tisícovky. Dospělí mají lyžařský komplet k dispozici od 150, případně 250 korun na den, na víkend od 300 či 500 korun. Na týden si zaplatí 500, ale i 1500 korun. Se snowboardem je to podobné. Na jeden den od 150 korun, víkend od 300 korun a na týden od 700 korun.

Půjčit si lze i samotné lyže – od 150 korun, boty od 120 korun, snowboard od 100 korun. Děti to mají o pár desítek korun levnější. Lyže od 90 korun, boty od 50 korun, snowboard také za stovku.