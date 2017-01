Sněhové zábrany? Minulost. Z polí u silnic se ztrácely

Mladoboleslavsko - Dřevěné zásněžky lákaly zloděje. A plastové ještě častěji.

Zásněžky.Foto: Ilustrační foto Alexandra Knapová

Pamatujete si staré časy, kdy v zimě bývaly na každém poli u silnice, u vlakových tratí a cest dřevěné zábrany proti sněhovým návějím a jazykům? Tomu už je ale dávno konec.

Největší problém je podle silničářů v dohodě s majiteli pozemků, na kterých se nacházejí pole, mnohdy už se zasetými plodinami. „Při zavedení zásněžek je nutné používat techniku, která osivo poškodí. Navíc se často stávalo, že se zábrany z polí ztrácely," vysvětlil dispečer středočeské Krajské správy a údržby silnic Petr Holan.

Před časem se podle něho silničáři pokoušeli používati zábrany z plastu, které byly lehčí. A jejich instalace rychlejší. Ty prý ale mizely ještě rychleji než dřevěné.

„Na plastové zásněžky v podobě sítí přidělaných na tyče stačil malý nožík. Zloděj síť odřízl, sroloval a mohl odvézt na kole. Policisté pak například zjistili, že síť použil k ohraničení drobného ptactva," vysvětlil dispečer.

Zásněžky nepomohou

V případě silného sněžení s větrem podle něho zásněžky nepomohou. „Někde na Vysočině ještě zábrany mají. A sněhové jazyky se tam stejně tvoří. Pokud je sníh prachový a fouká, není možnost, jak zabránit, aby se dostal na silnici. Musí být větší vlhko, aby byl sníh těžší," poznamenal.

Dalším argumentem silničářů je, že za poslední roky nebyla tak tuhá zima, aby byly zábrany nezbytné.

Chybějící zásněžky kritizují někteří starostové. Například Josef Šťastný ze Strak má z nedávné doby negativní zkušenost ze silnice směrem na Benátky nad Jizerou: „Silnice je zapuštěná pod úrovní polí, takže je tam problém téměř vždycky. A cestáři řeknou, že na zábrany nemají peníze."

Také na Mladoboleslavsku a Mělnicku byste zásněžky kolem silnic hledali marně. Potvrdil to Miroslav Krejča, vedoucí oblasti Mnichovo Hradiště Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje.

V poslední době ale silničáři řeší bariéry proti navátému sněhu kolem Mšena. „Pokud to dopadne, měli bychom dostat povolení, abychom vysadili keře do příkopu, které by mohly pomoci," upřesnil Miroslav Krejča.

Směr na Kaninu poset zapadlými vozy

Hned na začátku letošního roku byla silnice v úseku od Mšena až ke křižovatce směrem na Kaninu doslova poseta zapadlými osobními i nákladními vozy. „Na tak krátkém úseku, který neměří ani tři kilometry, jsme strávili asi tři čtvrtě hodiny. Několik aut bylo rozházených po příkopech a zavátých sněhem. Mohl za to nejen silný vítr, který na silnici nafoukával sníh, ale i řidiči, kteří nedokázali odhadnout své schopnosti a zablokovali silnici pro ostatní," řekla řidička Petra Wasyliwová, která ve své škodovce cestovala z Mělníka do Mšena.

Ačkoli silničáři byli v plném nasazení, mšenskou silnici druhé střídy číslo 273 nestíhali uklízet. Práci jim komplikovala i zapadlá auta.

Podobný scénář zažívají obyvatelé severní části mělnického regionu několikrát během zimy. Problémy tam potkávají i záchranáře nebo hasiče, kteří se nemohou do těchto končin rychle dostat.

Chybějící zábrany proti sněhu vnímají jako rizikové i policisté.

„Místa, kde chybí zásněžky, chránící vozovky proti sněhovým závějím, vnímáme jako rizikové pro bezpečnost v silničním provozu. Řidiči vozidel však bývají opatrní a většinou přizpůsobí rychlost jízdy stavu vozovky," uvedla policejní mluvčí Lucie Nováková.