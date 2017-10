Snadnější cestování do práce přivezl lidem vlak ze třicátých let

Mladá Boleslav /FOTOGALERIE/ – Kdekoli se Stříbrný šíp, jak mu říkají jeho obdivovatelé, v pátek na kolejích objevil, byl k nepřehlédnutí – a pokud zahoukal, i k nepřeslechnutí. Na slavnostní jízdu po části středních Čech vyjel v pátek z Prahy železniční unikát z konce třicátých let minulého století, zkonstruovaný speciálně pro motorové rychlíky. Vlastně jako alternativa či konkurence tehdejší novinky Slovenské strely. Okupace a poté poválečný vývoj však vedly k tomu, že zůstalo u jediného exempláře.

Zrenovovaný unikát v pátek vyjel z Prahy přes Všetaty na Mělnicku do Mladé Boleslavi, odkud pokračoval do Mnichova Hradiště – a pak se vydal zpět do Prahy znovu přes Mladou Boleslav, Nymburk a Poříčany. Motorový vůz s označením 260.001 vyrobený pouze v jediném prototypu, který měl po válce velmi pestré osudy, se naštěstí podařilo zachránit – a loni se v Nymburce doslova znovu narodil pro svůj nový život: je využíván pro slavnostní jízdy.

V pátek přišla příležitost skutečně velmi slavnostní: jízda Stříbrného šípu upozornila na začlenění železnice v oblasti Mladoboleslavska do systému Pražské integrované dopravy (PID). „Pražské“ jízdní doklady založené nikoli na počtu ujetých kilometrů, ale na době jízdy a pásmech (ty se v rámci integrace postupně rozšiřují do dalších a dalších oblastí Středočeského kraje, a to na silnicích i na kolejích) se nově uplatní nejen ve vybraných osobních vlacích, ale i v některých rychlících. Jde o krok přinášející nejen usnadnění cestování, ale v řadě případů i úspory na jízdném. Jedna jízdenka nabízí možnost využívat služeb více dopravců, kteří si dosud jízdní doklady navzájem neuznávali, a zlepšuje o možnosti použití předplatních časových jízdenek. Jediná jízdenka může pasažérům posloužit nejen v městské hromadné dopravě v metropoli a v regionálních autobusech na Mělnicku a Nymbursku, ale od počátku října také při cestování vlakem Mladoboleslavsku.

Rozšíření platnosti jízdenek PID na železnici na Mladoboleslavsku označil krajský radní pro oblast dopravy František Petrtýl (ANO) za velmi významné. „Pro řadu lidí se zlevní cestování do práce i za zábavou,“ konstatoval v pátek. Upřesnil, že nově je integrována páteřní trasa včetně rychlíků až do Mladé Boleslavi – a s jízdenkami PID je možné cestovat také po dalších lokálních tratích na Mladoboleslavsku.

Další změny, které mají přinést zlepšení cestování v oblasti Mladoboleslavska, krajská společnost Integrovaná doprava Středočeského kraje připravuje. Její ředitel Pavel Procházka připomněl, že se chystají i další novinky, připravované v úzké součinnosti s mladoboleslavskou automobilkou. „Jedním z cílů je usnadnit a umožnit dojíždění veřejnou dopravou na všechny tři směny,“ vysvětlil Procházka. Podle jeho slov tuhle výhodu ocení nejen škodováci, ale i pracovníci dalších zaměstnavatelů v regionu. Prostě všichni, kteří na Mladoboleslavsko dojíždějí z Nymburka, Lysé nad Labem, Milovic a Mělníka.

Ještě letos, od prosince, je plánována integrace autobusové dopravy mezi Roudnicí nad Labem, Mělníkem a Mladou Boleslaví. Znamená to prodloužení linky 467 z Roudnice nad Labem o úsek Mělník–Mladá Boleslav. V prvním čtvrtletí příštího roku má přijít na řadu lepší autobusové propojení Nymburska s Mladou Boleslaví (zde půjde o prodloužení linky 432 z Lysé nad Labem a Milovic o úsek Vlkava–Mladá Boleslav).

To, že je na místě vytvořit atraktivnější nabídku veřejné dopravy pro mladoboleslavský region, zdůraznil v pátek i Petr Tomčík, ředitel pražského Ropidu – Regionálního organizátora Pražské integrované dopravy. „Zavazuje nás k tomu každodenně vyčerpaná kapacita záchytných parkovišť u metra na Černém Mostě,“ poznamenal. „Jedině tak můžeme vyřešit rostoucí problémy na příjezdových komunikacích do Prahy – i v rámci hlavního města,“ míní Tomčík.

Nově integrované tratě a úseky železnice: