Škola dostala výpověď, skončí na stadionu?

Mladá Boleslav - Dvě organizace, obě pracují s lidmi s mentálním postižením, obě zřizuje kraj, obě fungují vedle sebe. Ale jak dlouho ještě? Obě se totiž potřebují rozvíjet, ale nemají kam. Základní škola speciální proto dostala od Centra 83 výpověď

Ilustrační fotoFoto: čtk

Centrum 83 i Základní škola speciální (ZŠS) sídlí jednak v bývalé dětské nemocnice v Havlíčkově ulici, jednak v areálu v ulici Václavkově (ZŠS je v obou případech v nájmu). Obě organizace spolu dlouhá léta spolupracovaly, klienti centra byli rovněž žáky školy. Jenže ZŠS je vzdělávací instituce a Centrum 83 je poskytovatel sociálních služeb. A tak se jejich činnosti během let oddělovaly. Protože zároveň rostl počet klientů a žáků, ukázalo se, že sdílení prostor nebude možné donekonečna.



Gabriela Solničková, ředitelka ZŠS, letos v lednu informovala Luďku Jiránkovou, ředitelku Centra 83, o tom, že by ráda začala jednat o možnosti převodu jednoho z pavilonů ve Václavkově ulici do majetku školy, aby se tato instituce mohla stavebně a později i kapacitně rozšiřovat a uspokojit tak poptávku po místech. Centrum 83 tuto možnost vyloučilo. Samo totiž připravuje rozšíření svých služeb.



„Populace stárne a pochopitelně stárnou i naši klienti. Rodiče těch nejstarších už proto mají obavy, co s jejich dětmi bude, až tu oni nebudou. Protože nechceme, aby se naši klienti po ztrátě opatrovníků museli stěhovat do některého celoročního zařízení, a přišli tak o způsob života, na jaký si u nás zvykli, rozhodli jsme se část bývalé dětské nemocnice přebudovat na celoroční domov pro lidi s postižením," říká Luďka Jiránková. V domě by mohlo stálý domov najít až 30 klientů.

Centrum 83 tedy čeká stěhování dílen do pavilonu, který nyní využívá škola a adaptace uprázdněných prostor na byty.



Přestože obě ředitelky věc diskutovaly v březnu na krajském úřadě, kde žádaly o pomoc s hledáním řešení, věci se stále nedávaly do pohybu. V listopadu proto Jiránková dostála svému slovu z března a k 31. červenci 2017 vypověděla škole nájemní smlouvu.



Věc je nyní v kompetenci kraje. Ten, jelikož je zřizovatelem obou institucí, může výpověď smést ze stolu. Pravděpodobněji ji však bude muset vnímat jako zdvižený prst a bude muset pomoci s hledáním odpovídajících prostor pro ZŠS.



„V první řadě nyní budeme jednat o ročním odkladu výpovědi. Následně budeme hledat pro školu vhodný objekt. Ten však ani město, ani kraj v Boleslavi nemá," komentuje věc Daniel marek, náměstek primátora a novopečený náměstek hejtmanky.



Ve hře je rovněž přestěhování školy do hotelu na zimním stadionu, o jehož možném využití za tímto účelem se již v listopadu zmínil primátor Raduan Nwelati.



Centrum 83 poskytuje sociální služby 140 klientům, v ZŠS se vzdělává a socializuje pět desítek dětí.