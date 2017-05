Skauti mají nový domov, starou klubovnu čeká demolice

Benátky nad Jizerou – Stará klubovna skautů v Benátkách nad Jizerou půjde už brzy k zemi. Pozemek, na kterém stojí, bude totiž nově patřit sousedním mateřským školám Jizerka a Hastrmánek.

Podle starosty Jaroslava Krále potřebují školky volný pozemek na hřiště pro děti, protože nedávno otevřely dvě nové třídy.

Stanovení času demolice přitom nezáleží jen na tom, kdy se podaří přestěhovat skauty, ale také na dokončení rekonstrukce sídla místní základní umělecké školy. Část jejího majetkuje totiž uložena právě ve skautské klubovně.

Ta by měla být podle starosty Krále prázdná nejpozději po letních prázdninách. Pak začnou bourací práce, které potrvají nejvýš do konce tohoto roku. Stavba hřiště by pak měla následovat v roce příštím.

Provoz mateřských škol práce neohrozí. „Vůbec se jich nedotknou. Navíc nejde o běžnou stavbu, spíš o rozmístění hracích prvků," vysvětlil Král a doplnil, že náklady mají dosáhnout přibližně částky dva miliony korun.

Přestože klubovnu čeká demolice, skauti o své zázemí nepřijdou. Naopak na tom budou lépe.

Už v příštím týdnu totiž dostanou úplně novou klubovnu. Ta vyrostla v rámci stavby centra ekologické výchovy, které bude slavnostně otevřené poslední květnový pátek. Město na záměr poskytlo přes sedm milionů korun.

Starosta připomněl, že klubovna v nových prostorách bude sloužit nejen junákům, ale částečně i veřejnosti.

„Chceme tam pořádat různé přednášky a besedy. Jejich cílem bude seznámit návštěvníky s benáteckou přírodou, která je svým způsobem výjimečná," řekl Jaroslav Král a zmínil například oboru zubrů a divokých koní.

Město počítá s tím, že v klubovně najdou zázemí rovněž organizace, které se věnují ekologií.