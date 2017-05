Schránka vydala své tajemství.

Sojovice – Boleslavští kriminalisté vyráželi v pátek do Sojovic na samém okraji okresu, kde byl krátce po osmé hodině ranní nalezen v místní restauraci mrtvý člověk. Šlo o dvaapadesátiletého závozníka cizí státní příslušnosti, který do podniku přivezl dodávku piva a během manipulace s nákladem spadl do sklepa.