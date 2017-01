Řidiči vesty mají. Často ale až v kufru!

Benátky nad Jizerou - Policisté vyrazili do terénu. Kontrolovali reflexní vesty, technický stav vozidel a také alkohol u řidičů.

Několikrát do roka policisté vyšetřují tragické nehody, při nichž přijdou o život nejen chodci, ale i řidiči, kteří se v danou chvíli nachází mimo vozidlo. Často mají společného jmenovatele – protijedoucím vozidlem nebyli včas vidět, protože na sobě neměli oblečenou reflexní vestu.

To, jestli se situace změnila, zjišťovali v terénu desítky mladoboleslavských policistů v rámci bezpečnostní akce Středočeského kraje. A nechyběl u toho ani Boleslavský deník.

Zhruba půl hodiny jsme strávili s dvoučlennou policejní hlídkou v ulici Pražská v Benátkách nad Jizerou. Během této doby policisté zastavili zhruba desítku vozidel. „Řidiči téměř vždy mají v autě jednu vestu, což je součást povinné výbavy. Ne každý ale ví, kde by měl mít vestu uloženou. Zhruba polovina zkontrolovaných šoférů ji měla v kufru. To je ale špatně," vysvětlila Lucie Nováková, mluvčí mladoboleslavské policie.

Upozornila, že je nutné mít reflexní vestu k dispozici v kabině vozidla, a to pro případ nouzového zastavení a vystoupení na neosvětlenou komunikaci.

„Je důležité si uvědomit, že v případě nárazu jiného vozidla do kufru jejich vozidla, by se pro vestu nemuseli dostat, protože by mohlo dojít k zablokování dveří," dodala policejní mluvčí.

Bezpečnostní akce byla zaměřena mimo jiné také na technický stav vozidel, kontrolu dokladů i to, zda řidiči neusedají za volant pod vlivem alkoholu. Ten je také častým viníkem dopravních nehod. Například v loňském roce se podepsal na devětapadesáti karambolech, zatímco chodci byli podle aktuální policejní statistiky viníky šesti nehod.