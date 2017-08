Řidiči neznají nouzový pruh pro záchranáře

Mělnicko – Černý škvarek zbyl z mercedesu, který začal v minulém týdnu za jízdy na dálnici D8 na Mělnicku kvůli technické závadě hořet. Škody nemusely být tak fatální, kdyby řidiči vytvořili zásahovým vozům mělnických a kralupských hasičů, které se řítily na místo, nouzový pruh pro rychlý průjezd.

Ilustrační foto.Foto: Deník/Martin Divíšek

K podobným situacím dochází podle záchranářů často. Přestože řidiči většinou vozidlům s právem přednostní jízdy uhýbají, překvapivě mnoho jich to nedělá správně.

Řešení je přitom jednoduché. Na dvouproudé silnici se mají vozidla rozestoupit co nejvíce vlevo a vpravo, na silnicích o více pruzích se vpravo řadí vždy jen jeden pruh, všechny ostatní vlevo. Důvodem jsou sjezdy z dálnice. K těm se zejména sanitní vozy po nehodách na dálnicích potřebují dostat co nejdříve, a proto jim má v cestě stát pouze jedna řada aut.

„Hlavní je, aby se řidiči, už když dojíždějí po nehodě do kolony, řadili tak, aby nouzový pruh vznikl a nemuseli pak narychlo řešit, kam by měli uhnout. Tím bychom se vyhnuli všemu tomu zmatkování, které je často hlavní příčinou problémů a zdržení pro záchranné složky,“ říká mluvčí středočeských hasičů Ladislav Holomčík.



„Drtivá většina řidičů zákon nezná a neví, jak se má v dané situaci chovat, myslí si řidiči z povolání Antonín Machač.

„Myslím, že by zákonodárci měli zvážit nějaká opatření, například povinné periodické zkoušky všech řidičů. Něco podobného jako zdravotní prohlídky řidičů seniorů. To by prospělo ve všech ohledech, nejen co se nouzového pruhu týče,“ říká Machač.

Mluvčí Zdravotnické záchranné služby Středočeského kraje Petra Effenbergerová upozorňuje, že řidiči by v první řadě neměli v situaci, kdy za sebou na silnici uvidí záři modrých majáků a slyší sirény, ztratit hlavu. Právě neuváženou a zbrklou reakcí by totiž mohli ohrozit jak sebe, tak zasahující záchranáře.



„Většině řidičů se sluší poděkovat. Často jsou na místech nehody první, a přestože nemají dostatečné znalosti, mohou ve spojení s našimi operátory velmi pomoci,“ chválí Effenbergerová.

Zároveň ale připomíná, že se vozidla záchranky v poslední době stále častěji setkávají s vybrzďováním na dálnicích. „Dochází také k případům, kdy například musíme během zásahu na nezbytně nutnou dobu zablokovat parkující vozidlo a někteří řidiči se pak vůči našim posádkám vyjadřují velmi nevybíravě. Nikdo z nich si však neuvědomuje, že příště bychom mohli vyjíždět pomoci právě jemu,“ dodává mluvčí.



Když už řidiči na dálnici nouzový pruh vytvoří, většinou jej opět zruší po projetí prvního záchranářského vozidla. Každý další vůz si tak musí znovu prorážet cestu k místu nehody.



Podle mluvčí hasičů Vladimíry Kereková tak hasiči často dají přednost jízdě v odstavném pruhu, který má sice úplně jiný význam, ale často nabízí časově nejvhodnější alternativu.



Kolik času ještě potřebují čeští řidiči, když pravidla nouzového pruhu za jedenáct let od jeho ukotvení v zákoně stále ještě plně nepřijali za svá?

Jak nouzový pruh funguje?

Vozidlům s právem přednostní jízdy pod modrými majáčky jsou řidiči povinni umožnit co nejrychlejší průjezd. Zejména v případě záchranářů totiž o úspěšnosti jejich zásahu rozhodují často vteřiny. Ale jak na to? V první řadě je nutné vědět, na jakou stranu vozovky s autem zamířit. Platí, že řidiči v pravém pruhu vždy zajíždějí vpravo, řidiči v ostatních pruzích vždy vlevo. Toto řazení totiž umožňuje například na dálnici rychlejší sjezd – zasahující vozidlo snáz projede jedním stojícím pruhem. Při průjezdu vozidla s majáčky je rovněž vhodné nezastavovat a pokračovat při kraji silnice v jízdě – nevytvoří se tak za vámi na silnici špunt, protože řidiči za vámi mají za jízdy větší manévrovací prostor. Pokud sanitka potřebuje projet, zatímco stojíte na semaforu, červená nečervená, je vhodné vjet opatrně do křižovatky. Nejde o přestupek.

